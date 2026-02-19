Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

МВД России предлагает ввести «период охлаждения» для снятия наличных в кассах и ограничить суточные переводы через NFC до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

— Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <…> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день, — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Храпов отметил, что услуги дропперов постепенно видоизменяются. Теперь жертвы снимают деньги в кассе и передают их курьеру мошенников или используют технологию NFC для перевода на карту дроппера. При этом нет периода охлаждения для снятия средств, и ограничений на сумму выдачи не существует.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что новая мера процессуального принуждения — приостановление операций с деньгами — позволяет предотвращать хищения, не дожидаясь суда, и останавливать попытки вывода активов со счетов.

Ранее редакция сообщала о том, что для перевода близким новосибирцам придется уточнять родственную связь.