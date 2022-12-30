На рынок ремонта медицинского оборудования выходят непрофильные компании

— Российская медицина сегодня одна из наиболее импортозависимых отраслей. Медицинское оборудование под санкции не попало, но нарушение связей и логистики не могло не сказаться на отрасли, а затем появились сложности с техническим обслуживанием и ремонтом высокотехнологических установок лицензированными компаниями, — об этом заявляет исполнительный директор Ассоциации онкологических ассоциаций Сибири и Дальнего Востока Алексей Каличкин.
В пресс-службе ассоциации уточнили, что большая часть медицинского оборудования и расходных материалов импортная, не говоря уже о высокотехнологичных установках. Медоборудование используется достаточно интенсивно, подвергается нагрузкам, а потому нередко сбоит или вовсе выходит из строя. Кроме того, технические проблемы могут проявляться при некорректной эксплуатации или наличии производственного брака.
—Аппараты отличаются сложностью, они имеют множество хрупких компонентов и микроскопических элементов, целостность которых при неосторожном движении нарушить очень легко. И самостоятельно произвести сервисное обслуживание медицинской техники невозможно, поэтому плановое и экстренное техническое обслуживание медицинской техники стоит доверять только экспертам, — говорит Алексей Каличкин.
При этом он подчеркнул, что ремонт и техническое обслуживание высокотехнологичного оборудования должны проводить только лицензированные компании.
— Медицинский рынок к концу 2022 году сильно перестраивается. До кризиса, с учётом западного оборудования, он был гораздо больше, а сейчас компании, которые работали не с медицинским оборудованием, пытаются выйти на медицинский рынок без соответствующих лицензий и допусков для ремонта высокотехнологических установок. Такая ситуация уже случилась ряде регионов — компании, которые не имеют лицензии пытаются получить многомилионные контракты. Например, в Якутске электронные торги выиграла компания из Новосибирска — ООО «Сибмер», которая больше 30 лет занимается ремонтом радиационного медицинского оборудования, но в УФАС по Республике Саха поступила жалоба от ООО «Новотон» и результаты торгов были отменены, а оборудование осталось без ремонта, — поясняет Каличкин. — Не нужно забывать, что за всем этим стоят жизни многих людей, а качественное лечение — это их здоровое будущее. Считаю, что подобная история не допустима и в настоящий момент к этому вопросу подключились юристы Ассоциации онкологических ассоциаций Сибири и Дальнего Востока, чтобы на законодательном уровне внести поправки и урегулировать сферу по ремонту и техническому обслуживанию высокотехнологичного оборудования.
Ранее редакция сообщала, что новосибирские компании разворачивают выпуск оборудования для лучевой терапии.