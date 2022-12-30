На рынок ремонта медицинского оборудования выходят непрофильные компании

— Российская медицина сегодня одна из наиболее импортозависимых отраслей. Медицинское оборудование под санкции не попало, но нарушение связей и логистики не могло не сказаться на отрасли, а затем появились сложности с техническим обслуживанием и ремонтом высокотехнологических установок лицензированными компаниями, — об этом заявляет исполнительный директор Ассоциации онкологических ассоциаций Сибири и Дальнего Востока Алексей Каличкин.

—Аппараты отличаются сложностью, они имеют множество хрупких компонентов и микроскопических элементов, целостность которых при неосторожном движении нарушить очень легко. И самостоятельно произвести сервисное обслуживание медицинской техники невозможно, поэтому плановое и экстренное техническое обслуживание медицинской техники стоит доверять только экспертам, — говорит Алексей Каличкин.

В пресс-службе ассоциации уточнили, что большая часть медицинского оборудования и расходных материалов импортная, не говоря уже о высокотехнологичных установках. Медоборудование используется достаточно интенсивно, подвергается нагрузкам, а потому нередко сбоит или вовсе выходит из строя. Кроме того, технические проблемы могут проявляться при некорректной эксплуатации или наличии производственного брака.

При этом он подчеркнул, что ремонт и техническое обслуживание высокотехнологичного оборудования должны проводить только лицензированные компании.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские компании разворачивают выпуск оборудования для лучевой терапии.