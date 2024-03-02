Еще одну баню планируют отдать в концессию в Новосибирске

Олег Клемешов, и.о. мэра Новосибирска подписал постановление, определяющее возможность заключения концессионного соглашения в отношении муниципальной бани №7, расположенной на улице Гурьевская.

С предложением о подписании концессии в мэрию обратилось ООО «Гурьевские бани». Судя по документу, речь идет о двух объектах муниципального имущества. Построенных в 1957 году. Одно здание трехэтажное площадью 868 кв метров, второе – одноэтажное, 182 кв метра.

Конкурс на концессию должен пройти до середины апреля.

Напомним, в ноябре 2023 года депутаты горсовета отмечали, что разочаровались в банных концессиях и предлагали муниципалитету больше не отдавать инвесторам объекты банного хозяйства.

По данным Seldon.Basis, создано в ноябре 2023 года, уставный капитал – 100 тысяч рублей. Директор и учредитель Алексей Ширяев. С мая 2023 года он также является собственником ООО «Кировские бани», с января 2023 ему принадлежит 70% в ООО «Сиббани». С 2006 года он владеет 70% в ООО «Академические бани».

Ранее редакция сообщала, что две общественные бани планируют отремонтировать в Новосибирске.