В филиалах АО «РЭС» завершена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Учитывая сложные климатические условия Сибири, энергетики приступили к подготовке электросетей еще весной и в настоящее время подготовка к зиме объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» практически завершена.

Основной целью контрольных мероприятий было определение степени готовности оборудования и персонала к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

В течение месяца внутренние комиссии, в состав которых вошли представители руководства филиалов и сотрудники технической дирекции компании, оценивали выполнение условий готовности филиала для работы в отопительный сезон. Согласно регламентирующим документам список этих условий насчитывает несколько десятков пунктов, структурированных по 6 группам:

системная надежность;

техническое состояние;

персонал;

противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;

ремонтная деятельность;

передача электроэнергии.

Все филиалы компании подтвердили максимальный уровень готовности к работе в осенне-зимний период благодаря своевременно и качественно выполненной подготовительной работе.

Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС» только за 8 мес. 2021 года проведен капитальный ремонт более 1500 км ЛЭП и 500 подстанций, реализован ряд проектов инвестиционной программы, в т.ч. модернизированы ПС 110 кВ Центральная, Барлак и Колывань, а также выполнена реконструкция линий электропередач в Новосибирске и районах области.

Особое внимание уделено готовности к оперативному реагированию – укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечено наличие резервных источников электроснабжения (РИСЭ), приведены в готовность автотранспорт и спецтехника, парк которых пополнился в течение года новыми единицами.

Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Новосибирской области прошла командно-штабная и общесетевая противоаварийная тренировка, по результатам которой подразделения АО «РЭС» подтвердили готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации на объектах ТЭК в условиях низких температур наружного воздуха.