Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

По информации пресс-службы минэкономразвития Новосибирской области, Комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) при Министерстве экономического развития Российской Федерации одобрила заявку Новосибирской области о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 268 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Линево».

— Изменения касаются расширения перечня видов деятельности, попадающих под преференциальный режим ТОСЭР «Линево», подготовлен соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с новым перечнем видов деятельности, резидентам ТОСЭР «Линево» разрешены все виды деятельности, кроме тех, развитие которых нецелесообразно для поселка в силу отсутствия соответствующих ресурсов, и видов деятельности, относящихся к деятельности градообразующего предприятия р.п. Линево.

— Мы надеемся, что в итоге нам удастся вывести на стройку 2-3 инвесторов, подведем необходимые для них объемы электроэнергии и т.д., чтобы они смогли начать работу на площадках. По остальным проектам будем смотреть, — пояснил министр. — Надеемся, что в итоге мы сможем заполнить первую площадку в ТОСЭР «Линево», а по второй посмотрим на перспективу.

Между тем, в марте министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что развитие ТОСЭР Линево притормозится.

Позже стало известно, что первый и один из ключевых резидентов ТОСЭР, ГК «Обувь России» отказалась от строительства фабрики в Линево.