МФО Сибири профинансировали малый и средний бизнес на 5 млрд рублей

В прошлом году микрофинансовые организации, зарегистрированные в регионах Сибирского федерального округа, выдали субъектам МСП займы на сумму более 5,1 млрд рублей. Объем кредитования малого и среднего бизнеса по сравнению с 2019 годом вырос почти на 70%. Финансирование в МФО Сибири получили около 3 400 предпринимателей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Большую часть микрозаймов бизнес получил в некоммерческих микрофинансовых организациях. Это позволило предпринимателям поддержать деятельность своих компаний.

В этом году продолжает действовать одна из мер поддержки малого и среднего предпринимательства, связанная с кредитованием. Банк России рекомендовал МФО, банкам и другим кредиторам продлить реструктуризацию заемных средств до 1 июля.

— Микрозаймы могут быть полезны для небольших компаний. Это короткие заемные деньги, которые можно получить очень быстро при наличии небольшого пакета документов. Конечно, процент будет выше, чем по кредиту в банке. Но процесс получения гораздо проще, и чаще всего это деньги для решения бизнес-задач здесь и сейчас. Кроме того, сумма для предпринимателей ограничена 5 миллионами рублей. Для получения займа в фондах предпринимательского финансирования может понадобиться больше времени. Но это компенсируется низкими льготными ставками. Такие заемные деньги должны быть интересны для стартапов и молодых, развивающихся компаний, — прокомментировал Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. Он добавил, что средние ставки по льготным программам в некоммерческих МФО начинаются от 1-2% годовых.

На начало 2021 года в Сибирском федеральном округе зарегистрированы 264 микрофинансовые организации, среди них 34 некоммерческих МФО.