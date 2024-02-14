Уволенной за утрату доверия сотруднице ФНС отказали в суде Новосибирска

Проработавшая более 30 лет в налоговой инспекции женщина была уволена из-за утраты доверия. Причиной стало ее коррупционное поведение. В суде выяснили, что во время проведения выездной проверки Татьяна консультировала организацию по налоговым декларациям. Она рекомендовала внести ими корректировки в книгу покупок и продаж.

Когда руководству ФНС стало об этом известно, Татьяну уволили на основании приказа «О применении взыскания и увольнении в связи с утратой доверия». Женщина просила работодателя изменить формулировку о своем несоответствии на «по собственному желанию», однако, руководитель отказал ей.

Тогда экс-сотрудница инспекции обратилась с иском в суд.

— Кировским районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении исковых требований о защите трудовых прав бывшей сотруднице Межрайонной ИФНС. Новосибирский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.

Кроме того, на бывшего налоговика СК завели уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности». Дело в суде еще не рассмотрено.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор за взятки бывшему директору новосибирского ЦОДД. Суд назначил Вячеславу Трещеву 8 лет лишения свободы и штраф в размере 7,7 миллионов рублей.