«Союзмультфильм» планирует запустить не менее 500 тематических парков по всей стране

Разработкой креативов для парков развлечений и дальнейшей их реализацией «Союзмультфильм» стремится нарастить долю доходов от офлайн-площадок в своей выручке до 30–35% к 2030 году, рассказал в беседе с газетой «Ведомости» коммерческий директор компании Владимир Чибисов.

Поясняя концепцию, Чибисов уточнил, что киностудия на основе созданных ею мультфильмов готовит визуальное оформление объекта, его тематическое наполнение, планировку и схему благоустройства. Однако, что касается успеха, все будет зависеть от масштаба парков, их интерактивности и присутствия большого количества аттракционов.

Собеседник издания сообщил, что в настоящее время компания работает над подобными проектами в регионах, где спрос на них пока не насыщен. Так, в начале февраля этого года «Союзмультфильм» заключил контракт на разработку креативной концепции с АНО «Центр развития территорий» (учреждена при правительстве Амурской области). По условиям договора, киностудия за три месяца должна подготовить концепцию для городского парок Благовещенска.

Ранее редакция сообщала, что новогодние мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» стали доступны для детей с нарушениями слуха.