Туры в Египет в октябре резко подешевели

Интернет-сервис по онлайн-бронированию туров Travelata.ru сообщил, что в ряде случаев цена поездки упала на 50% и составила 50 тыс. руб. за недельный тур на двоих.

Еще месяц назад цены на аналогичные предложения начинались от 100–110 тыс. руб. Если говорить о среднем чеке на путешествие в эту арабскую страну, то он упал по отношению к сентябрю на 22%. По сообщению аналитиков сервиса, скачок произошел, несмотря на то, что в Египте начинается горячий сезон, и погода наиболее комфортна для отдыхающих, пишет ДК.Новосибирск.

Общий средний чек на туры в Египет, купленные в сентябре 2022 г., составил 154 тыс. руб., в то время как в октябре он упал на 22%, отметили специалисты сервиса. В этом месяце поездки на Красное море уже покупали за 120 тыс. руб. Самый популярный египетский курорт Шарм-Эль-Шейх со 158 тыс. подешевел до 125 тыс. в среднем. Поездка в Хургаду стоит 115 тыс. вместо 148 тыс. руб. Такая же ситуация наблюдается на направлениях: Макади, Сахль-Хашиш и Сома-Бей.

Цены этого года заметно отличаются от прошлогодних — тогда общий средний чек составлял около 105 тыс. руб. Но если учесть начало сезона и сильно подорожавшие туры в этом году, то ситуация складывается уникальная, отметили эксперты.

— Мы заметили уникальную ситуацию для данного времени года в предложениях по Египту. Обычно в этот период спрос на отдых в стране пирамид растет и цены сохраняются на высоком уровне, однако сейчас произошло наоборот. В каких-то случаях стоимость отдыха снизилась на 50%, чаще всего это предложения с вылетом в ближайшие несколько дней, — прокомментировал директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев. — Вероятно, причиной этому стала увеличившаяся летная программа и желание египтян привлечь больше россиян в свои отели, а также падение спроса на туры в конце сентября на фоне новостей о частичной мобилизации.

Общий средний чек на поездки в Египет, купленные в сентябре 2022 г., составлял 154 тыс. руб.

Напомним, на минувшей неделе из Новосибирска отправился эшелон с мобилизованными.