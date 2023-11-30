За срыв сроков поставки новых троллейбусов мэрия Новосибирска грозит штрафами.

График поставок в Новосибирск 120 новых троллейбусов на автономном ходу не исполнен. Срок поставки заканчивается 1 декабря и сейчас стороны соглашения обсуждают дальнейшие действия, сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Есть вопросы по срокам выполнения обязательств, но график поставок пока не скорректирован, — отметил мэр.

Он напомнил, что в контракте на поставку предусмотрены штрафные санкции и они точно будут применены.

— Мы заключили договоры не с минским или уфимским заводами, а с лизинговой компанией и все претензии будут направлены в ее адрес, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Мы твердо намерены реализовать свое право в рамках заключенных соглашений. Как и в какие сроки будут выполнены обязательства по поставкам станет известно сегодня после совещания участников соглашения.

По его словам, сегодня поставлено 60 троллейбусов или половина от прописанного в контракте количества. Впрочем, мэр заявил, что в итоге все троллейбусы по контракту в город будут поставлены, и он в этом не сомневается.

Напомним, тендер на поставку в Новосибирск 120 троллейбусов в начале 2021 года выиграл «Сбербанк Лизинг». В ноябре компания получила контракт на поставку еще 80 единиц техники. Еще 49 низкопольных троллейбусов городу поставит АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область поступит 206 новых автобусов.