Новосибирский эколог объяснил, как влияют на легкие смог и дым от лесных пожаров

В середине июля Новосибирск вновь накрыла плотная дымка. Ее источником стали лесные пожары в Томской области. Жители практически всех районов города жаловались на запах гари.

Согласно, официальным данным Западно-Сибирского УГМС за 13 июля не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Однако есть сервисы мониторинга, которые рисуют иную картину. Так, по данным платформы AccuWeather, днем и в ночь с 13 на 14 июля качество воздуха в городе оценивалось как «плохое», а для людей с повышенной чувствительностью в таких условиях рекомендуется сократить время пребывания на улице. Сервис IQAir в ту же ночь зафиксировал индекс загрязнения 156, что соответствует статусу «нездоровый воздух». Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превышала норму в 12,4 раза.

О том, почему даже кратковременное вдыхание такого воздуха опасно, Infopro54 рассказал новосибирский эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко.

— Как только размер частиц становится меньше одного микрона (а это одна сотая толщины человеческого волоса), они перестают задерживаться в верхних дыхательных путях. Ворсинки горла и трахеи могут отбить крупные фракции РМ10, которые мы просто прокашливаем. Но то, что меньше 2,5 микрон, попадает напрямую в альвеолы — это слепые мешочки в легких, у которых есть только один вход. Попав туда, частица там остается там. Альвеолы отвечают за газообмен: туда поступает кислород, который капилляры уносят в кровь. Если положить внутрь раздражитель, легкие теряют эту функцию. Сажа или вытянутая микрочастица могут спровоцировать воспаление, привести к свертыванию или разрыву альвеолы. Именно так начинаются многие легочные заболевания и рак легких, который неумолимо растет в статистике. Когда в дымке мы видим красное солнце, это можно считать маркером того, что в воздухе висит именно эта опасная фракция, — говорит Сергей Пащенко.

Эколог подчеркнул, что в ситуации, когда дымовая завеса накрывает обширные территории, действенного способа защиты практически не существует. Единственной гарантией безопасности является временное покидание зоны задымления, однако в условиях, когда смог распространяется на многие регионы, эта задача зачастую невыполнима.

В качестве минимальных мер предосторожности специалист посоветовал сократить время пребывания на открытом воздухе и исключить любую физическую активность на улице — бег, длительную ходьбу или работу на приусадебных участках — чтобы не провоцировать усиленный газообмен в легких.

— Обычные тканевые маски, которые мы носили во время пандемии, бессильны против РМ2.5. Нужны специальные респираторы с качественными фильтрами, но дышать в них тяжело даже здоровому человеку, а для детей и пожилых людей это практически недоступно. Позитивную роль могут сыграть зеленые зоны. Даже небольшой лесок способен поглотить до 95% аэрозольного облака. Поэтому Академгородок реже жалуется на качество воздуха. Но чтобы деревья спасали, нужно чтобы что эти насаждения были в достаточном количестве, а не вырубались под разными предлогами, — говорит эколог.

По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается смена погодных условий, которая будет способствовать рассеиванию дымки и улучшению экологической обстановки в городе.

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