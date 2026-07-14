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Общество

Новосибирский эколог объяснил, как влияют на легкие смог и дым от лесных пожаров

Автор: Мария Гарифуллина

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Летом 2026 года город и районы области уже не раз накрывало дымкой

В середине июля Новосибирск вновь накрыла плотная дымка. Ее источником стали лесные пожары в Томской области. Жители практически всех районов города жаловались на запах гари.

Согласно, официальным данным Западно-Сибирского УГМС за 13 июля не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Однако есть сервисы мониторинга, которые рисуют иную картину. Так, по данным платформы AccuWeather, днем и в ночь с 13 на 14 июля качество воздуха в городе оценивалось как «плохое», а для людей с повышенной чувствительностью в таких условиях рекомендуется сократить время пребывания на улице. Сервис IQAir в ту же ночь зафиксировал индекс загрязнения 156, что соответствует статусу «нездоровый воздух». Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превышала норму в 12,4 раза.

О том, почему даже кратковременное вдыхание такого воздуха опасно, Infopro54 рассказал новосибирский эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко.

 

— Как только размер частиц становится меньше одного микрона (а это одна сотая толщины человеческого волоса), они перестают задерживаться в верхних дыхательных путях. Ворсинки горла и трахеи могут отбить крупные фракции РМ10, которые мы просто прокашливаем. Но то, что меньше 2,5 микрон, попадает напрямую в альвеолы — это слепые мешочки в легких, у которых есть только один вход. Попав туда, частица там остается там. Альвеолы отвечают за газообмен: туда поступает кислород, который капилляры уносят в кровь. Если положить внутрь раздражитель, легкие теряют эту функцию. Сажа или вытянутая микрочастица могут спровоцировать воспаление, привести к свертыванию или разрыву альвеолы. Именно так начинаются многие легочные заболевания и рак легких, который неумолимо растет в статистике. Когда в дымке мы видим красное солнце, это можно считать маркером того, что в воздухе висит именно эта опасная фракция, — говорит Сергей Пащенко.

Эколог подчеркнул, что в ситуации, когда дымовая завеса накрывает обширные территории, действенного способа защиты практически не существует. Единственной гарантией безопасности является временное покидание зоны задымления, однако в условиях, когда смог распространяется на многие регионы, эта задача зачастую невыполнима.

В качестве минимальных мер предосторожности специалист посоветовал сократить время пребывания на открытом воздухе и исключить любую физическую активность на улице — бег, длительную ходьбу или работу на приусадебных участках — чтобы не провоцировать усиленный газообмен в легких.

— Обычные тканевые маски, которые мы носили во время пандемии, бессильны против РМ2.5. Нужны специальные респираторы с качественными фильтрами, но дышать в них тяжело даже здоровому человеку, а для детей и пожилых людей это практически недоступно. Позитивную роль могут сыграть зеленые зоны. Даже небольшой лесок способен поглотить до 95% аэрозольного облака. Поэтому Академгородок реже жалуется на качество воздуха. Но чтобы деревья спасали, нужно чтобы что эти насаждения были в достаточном количестве, а не вырубались под разными предлогами, — говорит эколог.

По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается смена погодных условий, которая будет способствовать рассеиванию дымки и улучшению экологической обстановки в городе.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : лесные пожары качество воздуха в Новосибирске

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Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Автор: Юлия Данилова

Работа налоговых органов Новосибирской области ориентирована на выявление налогоплательщиков, которые используют различные схемы с целью ухода от налогообложения. Высокие риски сокрытия доходов в регионе выявлены в отношении 2900 человек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Установлено, что данные налогоплательщики при отсутствии доходов за последние три года имеют в собственности пять и более объектов недвижимости: квартир, комнат, жилых домов и (или) нежилых помещений (общее количество составляет 18 000), что, вероятнее всего, свидетельствует о неуплате ими еще и налогов с доходов от сдачи имущества в аренду, — пояснили в УФНС.

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Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области зафиксирован высокий спрос на противоастматические препараты. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион вошел в топ-5 российских субъектов по объему потребления лекарств группы R03 (для лечения астмы и ХОБЛ) по итогам января-мая 2026 года.

Среднедушевой показатель в Новосибирской области составил 147,9 упаковок на 1 тысячу человек, что заметно выше общероссийского уровня (123 упаковки). В рейтинге регион уступил только Тюменской области (205,5 упаковок), Алтайскому краю (169,6 упаковок) и Республике Крым (161,2 упаковки), опередив Московскую область (139,9 упаковок). При этом в самой Москве показатель был ниже среднероссийского и не превысил 107 упаковок, а в Санкт-Петербурге достиг 145 упаковок. Аналитики RNC Pharma связывают высокий спрос в сибирских регионах с суровым климатом, а в Алтайском крае – еще и с высокой плотностью пыльцевых аллергенов.

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За минимальный набор продуктов питания в июне новосибирцы заплатили 8131 рубль

Автор: Артем Рязанов

Новосибирскстат представил данные о стоимости условного минимального набора продуктов питания в регионе за июнь 2026 года. Корзина из 33 самых востребованных товаров на месяц стоит 8131,41 рубля.

По сравнению с маем показатель вырос на 2%, а с начала года — на 7,5%. В структуре минимального набора наибольшую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,6% общей стоимости. На втором месте — молочные продукты с 19,4%, далее идут мясо и мясопродукты (18,9%), плоды и овощи (17,5%), рыба (5,6%), жиры (4,8%). Меньше всего тратится на чай, соль и специи (2,4%), сахар и кондитерские изделия (2%), яйца (1,8%).

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В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

Автор: Юлия Данилова

В лидерах роста цен из продуктов питания в июне в регионе оказались репчатый лук и капуста. За месяц они подорожали на 24% (до 50 рублей) и на 18% (до 51 рубля) соответственно. Это самая большая динамика не только на продовольственном сегменте, но и в целом по рынку. Продавцы говорят, что в Новосибирске пошла продукция свежего урожая, в основном, из стран СНГ.

Двузначная динамика также зафиксирована на картофель (+12,1%, продается в среднем за 58 рублей, но новый урожай переваливает и за 100 рублей), огурцы (+11,8%, в среднем за 132 рубля), морковь (+11,7%, в среднем за 63 рубля), передает Новосибирскстат. Напомним, зимой огурцы в регионе неожиданно стали деликатесом. В июне их цена была в пять раз ниже, чем зимний максимум.

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Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В село Федосиха Коченёвского района прибыла студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России. Им предстоит разработать туристические маршруты по селу, создать аудиогид и подготовить видео-презентацию.

Экспедиция организована на базе усадьбы «Русский двор» и продлится до 23 июля. Участников отбирали из 80 претендентов — это студенты-гуманитарии разных направлений: историки, социологи, журналисты, филологи, а также те, кто умеет работать с видео и фото.

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В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ

Автор: Артем Рязанов

Депутат Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения для пенсионеров, опираясь на минимальный размер оплаты труда, а не на прожиточный минимум пенсионера.

Законопроект по этому вопросу будет представлен на рассмотрение парламента.

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Новосибирский эколог объяснил, как влияют на легкие смог и дым от лесных пожаров

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Общество

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