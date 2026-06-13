Из Новосибирска в Томскую область для борьбы с лесными пожарами отправят 25 авиапожарных

В Новосибирской области сформировали группу из 25 сотрудников десантно-пожарной службы, которых направят в Томскую область для помощи в тушении лесных пожаров. Решение об отправке огнеборцев принято в рамках межрегионального взаимодействия, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Пожарные-десантники — это сотрудники подведомственного министерству учреждения «Новосибирская база авиационной охраны лесов». Их задача — помочь соседнему региону стабилизировать обстановку и не допустить распространения огня на новые территории.

Необходимость в привлечении дополнительных сил возникла из-за вспышки лесных пожаров в труднодоступных и удаленных районах Томской области. Основной причиной возникновения возгораний стали грозы. Как подчеркивают в федеральной «Авиалесоохране», бороться с огнем в таких условиях наземной техникой практически невозможно из-за отсутствия дорог.

По оперативным данным на утро 12 июня, на территории Томской области продолжали тушить 14 лесных пожаров. Огонь прошел площадь около 2,3 тысячи гектаров. За первые часы текущих суток удалось ликвидировать три возгорания на площади 165 гектаров.

До этого в регионе уже работали 50 парашютистов и десантников федеральной «Авиалесоохраны». После обращения Томской области в Рослесхоз было принято решение увеличить группировку авиапожарных. К ней присоединятся 49 специалистов из Новосибирской и Омской областей, а также из Республики Хакасия. Таким образом, общее число привлеченных авиационных огнеборцев вырастет с 50 до 99 человек.

Помимо отправки десантников, для борьбы с огнем планируется использовать метод искусственного вызывания осадков. С борта специального самолета Ан-26 «Циклон» будут распылять йодистое серебро. Это вещество способствует кристаллизации влаги в облаках, что приводит к выпадению дождя. Такой способ позволяет снизить интенсивность горения и уменьшить риск возникновения новых очагов возгораний.

Ранее редакция рассказывала, о том что в регионе в длинные июньские выходные ожидается жаркая погода с грозами.