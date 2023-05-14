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В Академгородке создают компонентную базу для отечественного оптоволокна

  • 14/05/2023, 11:55
Автор:
Научные разработки оптоволокно
Работы ведутся в рамках проектов импортозамещения.

По линии нескольких лабораторий Института физики полупроводников СО РАН идет разработка отечественной комплектной базы для системы оптоволокна в рамках импортозамещения.

В молодежной лаборатории физико-технологических основ создания фотоприемных устройств на основе полупроводников АЗВ5 в рамках госзадания за два года должны разработать технологию и создать макет фотодиода, работающего в линейном режиме, который поглощает оптический сигнал — фотон и порождает электрон — электрический ток.

Мы все знаем, что по оптоволокну бежит свет, рассказывает заведующий лабораторией, кандидат физико-математических наук Максим Аксенов. Нас это радует, потому что можно быстро и с малыми потерями передавать сигнал. Но когда мы доходим до конечного пользователя, там у нас стоят вычислительные системы, компьютеры, которые обрабатывают сигналы электрические, а не оптические. Поэтому нам надо из оптического перевести сигнал в электрический. Собственно, этим и занимаются наши фотодиоды.

По словам научного сотрудника, задел для данных работ у него с коллегами уже есть.

Мы разработали технологию и изготовили мощные светящиеся диоды, разделенные на отдельные чипы или кристаллы, а также фотодиоды для так называемого «режима Гейгера», еще не разделенные, сообщает ученый. Этот задел нам и позволил получить одобрение на создание лаборатории.

Одновременно в институте идет разработка технологии выращивания полупроводникового лазера диапазона 1,5 мкм. Как сообщают в институте, такие лазеры востребованы в телекоммуникациях, системах связи и при передаче информации по оптоволокну.

Для создания оптико-волоконной техники вам нужны три основных элемента: лазер как источник излучения, модулятор, который будет модулировать вторую волну, и фотоприемник, который будет переводить информацию на второй волне обратно в электронный сигнал, говорит старший научный сотрудник ИПФ, кандидат физико-математических наук Дмитрий Гуляев. В настоящее время мы разработали фотодиод-фотоприемник, чтобы кодировать информацию. Буквально два месяца назад мы получили грант РНФ на создание лазера как источника излучения. То есть после завершения всех этих проектов будем иметь отечественную компонентную базу.

 

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Фото пресс-службы правительства Новосибирской области 

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : производство оптоволокна научные разработки


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