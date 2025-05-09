В апреле по всей России продали менее четырех тысяч грузовиков

За четыре месяца 2025 года рынок грузовиков MCV (3,5-16 тонн) в России обвалился на 36%, HCV (>16 тонн) — на 51%. В апреле спад составил 48 и 59% соответственно, констатировали эксперты «Автостата». По данным Минпромторга РФ продажи сократились на 49%, до 20 тыс. грузовых автомобилей. В апреле реализация снизилась на 58%.

В апреле в стране продано 3,7 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей: на 7% меньше, чем в марте, и на 59% ниже по сравнению с уровнем апреля 2024 года.

Более 70% продаж апреля пришлось на пять брендов, три из них китайские:

KAMAZ — 1 124 шт.,

SITRAK — 533 шт.,

MAZ — 319 шт.,

FAW — 318 шт.,

Shacman — 298 шт.

На российском рынке новых HCV самым популярным остается тягач SITRAK C7H – 15% от общего количества продаж в апреле.

В целом по России за четыре месяца 2025 года продано 16,4 тыс. новых крупнотоннажных грузовых машин — на 51% меньше, чем в январе — апреле 2024-го.

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года, самыми угоняемыми авто в России стали грузовики Shacman (46%) и российские внедорожники UAZ (8%). Также в перечне востребованных у преступников авто грузовики КамАЗ и МАЗ (по 4%). В целом, в 2025 году в 54% случаев преступники угоняли грузовой транспорт.

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