Холодные и дождливые выходные будут в Новосибирске

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, предстоящие выходные в Новосибирске будут прохладными.

13 апреля ночью ожидается похолодание до -3 градусов, однако днем температура поднимется до +7…+9 градусов. В течение дня возможен небольшой дождь, а порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В воскресенье, 14 апреля, погода начнет улучшаться. Ветер стихнет до 14 м/с, а температура ночью составит +6 градусов, а днем – до +10…+12 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные дожди.

Согласно данным сайта Gismeteo, 13 апреля утром температура составит +2 °С, а днем прогреется до +5 градусов. Скорость ветра будет 13 метров в секунду. В дневное время ожидается пасмурная погода с дождем и небольшим снегом.

В воскресенье станет чуть теплее: утром +6 градусов, в дневное время температура поднимется до +9 °С, а ночью опустится до +8 °С. Ветер будет дуть со скоростью 12 метров в секунду, а целый день будет пасмурно с дождем.

Ранее редакция сообщала о том, что круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку.