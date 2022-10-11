На переправе в Крыму задействовано уже четыре парома

Четвертый паром приступил к работе на Керченской паромной переправе к утру вторника, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

— В работе уже четыре парома. «Керченский-2» и «Ейск», а также паромы одного класса «Лаврентий», «Мария», — отметил Лукашенко.

Также он уточнил, что теперь паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа.

Ранее глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщал о том, что более 650 грузовых автомобилей ожидают в Крыму переправы на паромах через Керченский пролив после ЧП на мосту.

— По последней информации, на стоянке у паромной переправы находятся 509 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта — порядка 150. В рыбном порту находится один автобус. И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть, — подчеркнул Бурсаков в своем телеграм-канале в понедельник.

Большегрузные автомобили перевозят с сортировочной площадки на территории бывшего аэропорта Керчь. Малотоннажные грузовые авто и пассажиры перевозятся из порта Крым.

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по статье «терроризм».

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Ранее редакция сообщала о том, как Россия ответила на взрыв Крымского моста.