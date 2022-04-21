В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

— Год назад мы запустили в Новосибирске первую очередь оптово-распределительного центра «РусАгроМаркета». Сейчас готовимся к официальному запуску маркетплейса. Ориентировочно он намечен на 26 апреля, — сообщил в ходе круглого стола по взаимодействию фермеров и представителей HoReCa коммерческий директор продовольственного парка Сибири «РусАгроМаркет» Павел Мамонов.

Напомним, о том, что компания тестирует в Новосибирске пилот оптового продовольственного маркетплейса летом прошлого года редакции рассказывал генеральный директор ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» Богдан Григорьев

Как пояснил Мамонов корреспонденту Infopro54, сейчас компания отобрала ограниченный список заказчиков, поставщиков и ассортимент продукции, на котором отрабатывает технологии площадки.

— Думаю, что на отработку уйдут 1-2 недели. Как только поймем, что все работает, документы возвращаются, счета оплачиваются, мы запустим маркетплейс в полную силу, — говорит он. — Сейчас у нас сформирована базовая ассортиментная матрица, в которую входят молочка, масложировая продукция, frofood овощи и фрукты. Компании-поставщики ждут отмашки для начала работы. Пока нет арендаторов с рыбной продукцией, но мы ищем партнеров как в Новосибирской области, так и на Дальнем Востоке.

Павел Мамонов рассказал, что сейчас компания сотрудничает с крупными сельхозпроизводителями Новосибирской области, а также компаниями из других регионов и стран. Партнеров–фермеров у ОРЦ пока нет.

— Мы пытаемся с ними работать, у нас есть программы для этой категории поставщиков, и им даже физически не нужно присутствовать в ОРЦ, главное — хранить стоки в нашем объекте, которые мы можем брать и отвозить заказчикам. Но мы пока не знаем, как саккумулировать фермеров, — пояснил он. — Что касается заказчиков, то это локальные сети, у которых есть централизованная закупка, и с помощью маркетплейса они хотят выстраивать свои закупочные программы, формируют заявки. Также мы выходим в канал HoReCa, так как видим там очень большую перспективу.

По его оценке, через полгода компания наработает статистику по потребностям заказчиков в регионе и будет более точно формировать запросы для производителей.

— Если сейчас получится всех собрать на одной платформе — это будет круто, — говорит она.

Председатель комитета по гостеприимству «ОПОРЫ РОССИИ», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина напомнила, что федерация пыталась создать подобную электронную площадку-биржу в 2014 году, когда против России начали объявлять первые санкции, импортные продукты исчезали с прилавков, начались перебои с их поставкой. Однако в итоге отрегулировать процесс поступления заявок не получилось, как и выстроить отношения с поставщиками-сельхозпредприятиями.

Амбассадор по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Юлия Литвиненко тоже говорит, что ей удобнее работать с одним поставщиком, а не искать нужные продукты по разным точкам и компаниям.

— Если появится один крепкий аккумулятор, то легче будет всем. Для нас будет интересно, если на эту площадку зайдут именно фермеры и кооперативы, так как мы заинтересованы в натуральной деревенской продукции, — добавляет Литвинова.

Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйство Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников не исключил, что фермеров может заинтересовать сотрудничество с ОРЦ, если маркетплейс снимет с них работу по поиску покупателей, по организации продажи продукции, а также по документооборту, связанному с этими процессами. Генеральный директор ООО «ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов добавляет, что аграриям 5-6 районов можно было бы объединиться, чтобы в централизованной форме сотрудничать с ОРЦ «РусАгроМаркета», организовать нормальный вывоз продукции. Но ключевым моментом для фермеров является цена.

Павел Мамонов пояснил, что ОРЦ не занимается ценообразованием, и стоимость своей продукции определяет поставщик, в том числе с учетом эквайринга при платежах. Маркетплейс будет брать комиссию 2% — на обеспечение работы платформы и ее развитие. Кроме того, в цену доставки для покупателя «РусАгроМаркет» будет отдельной строкой включать стоимость логистики при оформлении заявки. При этом Мамонов сообщил, что ОРЦ готов взять на ответственное хранение продукцию сельхозпроизводителей с соблюдением всех необходимых температурных режимов и заниматься ее продажей.