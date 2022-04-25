Суд решил изъять имущество и деньги со счетов Евгения Покушалова в пользу РФ

По иску прокуратуры Новосибирской области в доход Российской Федерации обращено имущество бывшего заместителя директора по научно-экспериментальной работе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России на сумму 45,9 млн. рублей. Как уточнили в прокуратуре, речь идет о Евгении Покушалове.

Прокурор Новосибирской области направил в Советский районный Новосибирска исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации в сентябре 2021 года.

— Прокуратура установила, что бывший заместитель руководителя учреждения в 2015 году приобрел автомобиль премиум класса за 8,9 млн. рублей — Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC и элитную квартиру двухуровневую квартиру в Академгородке по цене 37 млн. рублей, которую оформил на свою родственницу (Позже в прокуратуре уточнили, что речь идет о теще. — Ред.), — говорится в сообщении ведомства. — С учётом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение вышеуказанного имущества на законные доходы, прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего заместителя директора по указанным сделкам не соответствуют его доходам.

Кроме того, в доход Российской Федерации обращены принадлежащие вышеуказанному лицу денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей, 359 900 долларов США и 11 900 евро, обнаруженные и изъятые у него в ходе расследования коррупционного уголовного дела.

Сегодня, 25 апреля Советский районный суд Новосибирска иск прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу, уточняют в ведомстве.

Напомним, Евгений Покушалов обвиняется в растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Речь идет о хищении бюджетных денежных средств в размере почти 1,9 млрд рублей. Летом 2021 года на суде Евгений Покушалов заявил, что признает себя виновным и раскаивается. В ноябре суд приговорил его к лишению свободы на 2.5 года.

Напомним, ранее редакция сообщала, что в апреле были задержаны двое предпринимателей за мошенничество с муниципальной землей. Кроме того, на сессию регионального парламента на этой неделе также вынесен вопрос о лишении мандата заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева.