В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП

В центре Новосибирска произошло смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, 19-летний молодой человек, управляя автомобилем BMW, двигался по Красному проспекту. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai.

— В результате ДТП двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия, и трое получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в ведомстве.

Полиция завела уголовное дело. Водителя BMW задержали, так как у него были выявлены признаки опьянения. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали топ-3 нарушений ПДД. Больше всего ДТП происходит на перекрёстках.