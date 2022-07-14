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Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

  • 14/07/2022, 14:12
Автор:
новости Новосибирска
С участием бизнес-омбудсмена.

— В 2021 году, впервые за прожитые годы, меня жизнь заставила обратиться за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Николаю Мамулату. Я столкнулся с беспределом и вседозволенностью прокуратуры. О том, что в отношении меня ведется расследование, я узнал из прессы. Колыванская прокуратура в СМИ сообщила обо мне информацию как о мошеннике в особо крупных размерах. Ни допросов, ни расследования, ни приглашения на ознакомление с делом не было, — заявил на внеочередной сессии регионального парламента депутат, собственник ООО «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков.

Он сообщил, что в тот момент не смог попасть на прием к областному прокурору, на его жалобу на Колыванскую прокуратуру не было никакой реакции.

— Благодаря настойчивости Николая Егоровича (Мамулата), прокуратура довела это дело до конца. По моим сведениям, дело дважды рассматривал Следственный комитет, в итоге оно было закрыто, — констатировал Барсуков. — Сейчас колыванский прокурор ушел, но там остались люди. Я бы просил вас, Николай Егорович, проверить работу колыванской прокуратуры.

Вице-спикер Ирина Диденко отметила, что подобные истории слышала и от других предпринимателей.

Напомним, в марте 2021 года в СМИ появилась информация о мошенничестве в особо крупном размере при покупке, а затем и продаже 45 участков в райцентре Колывань, а также о том, что СК проводит следственные действия. В мае заместитель руководителя Коченевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Татьяна Белова подписала отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Александра Барсукова по статье «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК). В 2019 году прокуратура обвинила бывшего главу Колыванского района Виктора Аверина  в превышении должностных полномочий.

В докладе по итогам работы в 2021 году Николай Мамулат поблагодарил прокуратуру области за сотрудничество и участие в решении проблем, которые возникают у предпринимателей региона.

 

Ранее редакция рассказывала, что в 2021 году в регионе прошли аресты дорожников. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура политика власть


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