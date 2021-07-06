В чем заключаются различия между бетоном и бетонной стяжкой

Эти знания будут полезны тем, кто планирует самостоятельно заниматься обустройством полов, кладкой террасы, возведением фундамента и т. д.

Общие сведения о составе смесей

И бетон, и стяжка производятся на основании цемента, воды, заполнителей и добавок. Чтобы получить порцию строительного состава, необходимо смешать одну часть портландцемента с двумя песка и тремя крупного наполнителя. Роль последнего, как правило, играют гравий или щебень с фракцией до 20 мм. Его задача заключается в повышении прочности готового искусственного камня. Добавки подбираются с учетом предназначения, условий и сферы эксплуатации.

Стяжка, по сути, представляет собой небольшой слой цементного теста, который содержит исключительно мелкие заполнители – чаще всего песок. На одну долю цемента применяется пять наполнителя. Рекомендованная фракция песка – 1-4 мм. Перед введением в состав он тщательно промывается для предотвращения ухудшения характеристик, вызванного присутствием пыли, частиц глины. Семь для затирки должна содержать песок размером 6-10 мм в объеме 25%.

Применение и различия между бетоном и стяжкой

В продаже можно найти товарный бетон в Чехове различных марок. Выгодные условия заказчикам гарантирует компания «ЮгБетон». Материалы, представленные в ее каталоге, подойдут для:

строительства фундаментов и монолитных конструкций;

установки свай;

производства и монтажа оградительных конструкций;

прокладки дорожных покрытий, обустройства автомобильных стоянок;

реализации других долгосрочных проектов.

Стяжка не может применяться в строительстве. Ее накладываю в качестве верхнего слоя бетонных полов в любых помещениях, начиная от частных домов и квартир, заканчивая складами, гаражами, мастерскими, промышленными комплексами. Ее прочностные характеристики ниже, по сравнению с бетоном. Но она отлично справляется с противостоянием механическим ударам, трению. Благодаря ей происходит выравнивание основания, улучшается эстетическая привлекательность поверхностей. На нее можно укладывать любые облицовочные материалы, включая плитку, паркет, линолеум, ковролин. Под стяжку успешно монтируются системы теплых полов.

Различия между указанными материалами заключаются не только в составе и сферах применения, но и в способах использования. Бетон подается специальными насосами, выгружается в опалубку ручным методом. Для его смешивания требуется специальное оборудование, что обусловлено грубой структурой. Стяжка без усилий готовится ручными инструментами, наносится и распределяется штапелем.

Подготовлено по материалам https://www.b-30.ru/