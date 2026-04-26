Квартира за стройматериалы: застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами в Новосибирске

Кризис рынка новостроек переходит на смежные сферы

Об избытке предложения на рынке новостроек рассказал на этой неделе руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Финансист уверен, что снижение ключевой ставки не поможет вернуть покупателей на рынок строящихся квартир, так как у девелоперов скопились сотни тысяч квадратных метров готового жилья.

На этом фоне независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев привел неутешительную статистику: с ноября 2025 года в Новосибирской области соотношение между продажами и выводом новых проектов уменьшилось на 35%. А буквально за февраль-март 2026 года региональные застройщики запустили в продажу еще 5166 квартир, общая площадь которых превышает 280 тыс. кв. метров. При этом, за первый квартал полностью им удалось продать всего 3204 квартиры.

Кризис, сложившийся на рынке новостроек, начал постепенно переходить и на смежные сферы деятельности, в первую очередь отражаясь на стройматериалах. Застройщики сознательно затягивают сдачу новых объектов, искусственно тормозя ход работ. И, если раньше за перенос сроков на более поздние полагались серьезные штрафы, то сейчас они не несут за это никакой материальной ответственности. Об этом на условиях анонимности редакции Infopro54 рассказала старший менеджер одной из региональных компаний, занимающихся производством лакокрасочных материалов для отделки общественных помещений, Юлия.

— Мы производим краски для декоративной штукатурки, которой отделывают места общего пользования, в основном входные группы жилых домов, подъезды. Работаю на этом рынке уже шестой год. Примерно последние полгода начали сталкиваться с серьёзными проблемами.  Застройщики, заключившие договора с подрядными организациями, максимально затягивают оплату выполненных работ. Подрядчики, в свою очередь, не могут рассчитаться с нами за приобретенные материалы, так как берут их у нас в рассрочку на 30 суток. И такие ситуации возникают все чаще, — рассказывает менеджер.

Пытаясь найти выход из системно сложной ситуации, застройщики предлагают рассчитываться, как за материалы, так и за выполненные работы, квадратными метрами. Некоторые подрядчики соглашаются на такие условия. Другие отказываются и теряют постоянных клиентов.

— «Белой» схемы нет, кроме как кому-то из руководства отгружать материал под квартиру, а позже реализовывать ее, то наша компания на это не идет. Так, у меня перестал брать лакокрасочные материалы один из застройщиков, потому что на предложенный вариант работы согласился другой производитель, наш прямой конкурент. В целом конкуренция на рынке стройматериалов становится все сильнее. И мы понимаем, что это только начало, — признается Юлия.

В обзоре Банка России о состоянии экономики Сибири говорится, что с подобными проблемами сталкивается ни только региональные сети стройматериалов, но и электроники, бытовой техники, мебели и прочих товаров для дома, то есть всех отраслей, напрямую связанных со сдачей новостроек. Добавляется, что объём сдачи многоквартирных жилых домов в Сибири упал на 43,6%, что является рекордным для России показателем.

Падает и выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир. В первом квартале 2026 года она составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
