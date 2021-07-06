Эвакуация грузовых и пассажирских микроавтобусов: что нужно знать водителю

Их перевозка отличается от транспортировки легковых авто. Она может осуществляться двумя способами – полной или частичной погрузкой на платформу эвакуатора.

Нюансы эвакуации микроавтобусов

Вызов эвакуатора для микроавтобуса имеет стандартный порядок. Необходимо связаться с диспетчером специализированной компании, описать проблему, ответить на ряд стандартных вопросов. Для выбора и подачи техники важны следующие сведения:

состояние микроавтобуса (перечень повреждений или характер поломок);

масса и размеры транспорта (марка и модель, позволяющие быстро установить нужные данные);

точное местонахождение пострадавшего автомобиля.

Стоит записать телефон эвакуатора заранее, чтобы в трудны момент не пришлось терять время на поиск надежного исполнителя. Сегодня найти контакты не сложно. Например, компания Evakuator-msk имеет собственный сайт, где предоставлена вся необходимая для клиентов информация.

Какой метод погрузки лучше выбрать

Полная погрузка считается наиболее безопасной. Этот метод рекомендован при наличии серьезных повреждений кузова, неисправностях ходовой части, блокировке колес и т. д. В данных случаях микроавтобус помещается на платформу подходящего по грузоподъемности эвакуатора, фиксируется специальными ремнями. Для его перемещения чаще применяется манипулятор. Если ходовая и колеса не повреждены, используются лебедка, подкатные тележки.

Частичная погрузка подходит в том случае, если микроавтобус способен передвигаться своим ходом под определенными усилиями. Одна его колесная база закрепляется на платформе, вторая – остается на дорожном полотне. Передние колеса прочно фиксируются. Для этого обычно микроавтобус подтягивается ремнями.

Помогут выбрать метод погрузки и эвакуатор специалисты. Именно поэтому им нужно предоставить максимально точную и правдивую информацию в момент оформления заявки. Не стоит пытаться самостоятельно отбуксировать микроавтобус при помощи троса. Это чревато не только дополнительными повреждениями, но и нарушением уровня безопасности на дороге для всех участников движения.

Подготовлено по материалам https://evakuator-msk.com