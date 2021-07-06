Эвакуация грузовых и пассажирских микроавтобусов: что нужно знать водителю

Их перевозка отличается от транспортировки легковых авто. Она может осуществляться двумя способами – полной или частичной погрузкой на платформу эвакуатора.
Вызов эвакуатора для микроавтобуса имеет стандартный порядок. Необходимо связаться с диспетчером специализированной компании, описать проблему, ответить на ряд стандартных вопросов. Для выбора и подачи техники важны следующие сведения:
Стоит записать телефон эвакуатора заранее, чтобы в трудны момент не пришлось терять время на поиск надежного исполнителя. Сегодня найти контакты не сложно. Например, компания Evakuator-msk имеет собственный сайт, где предоставлена вся необходимая для клиентов информация.
Полная погрузка считается наиболее безопасной. Этот метод рекомендован при наличии серьезных повреждений кузова, неисправностях ходовой части, блокировке колес и т. д. В данных случаях микроавтобус помещается на платформу подходящего по грузоподъемности эвакуатора, фиксируется специальными ремнями. Для его перемещения чаще применяется манипулятор. Если ходовая и колеса не повреждены, используются лебедка, подкатные тележки.
Частичная погрузка подходит в том случае, если микроавтобус способен передвигаться своим ходом под определенными усилиями. Одна его колесная база закрепляется на платформе, вторая – остается на дорожном полотне. Передние колеса прочно фиксируются. Для этого обычно микроавтобус подтягивается ремнями.
Помогут выбрать метод погрузки и эвакуатор специалисты. Именно поэтому им нужно предоставить максимально точную и правдивую информацию в момент оформления заявки. Не стоит пытаться самостоятельно отбуксировать микроавтобус при помощи троса. Это чревато не только дополнительными повреждениями, но и нарушением уровня безопасности на дороге для всех участников движения.
Подготовлено по материалам https://evakuator-msk.com
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