Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

—  На территории Сибирского федерального округа в настоящий момент отсутствуют предприятия по производству ПВХ-плитки. Потенциальными потребителями являются более 40 тысяч строительных компаний в СФО, а также предприятия машиностроения, пищевой промышленности, логистические комплексы, медицинские и образовательные учреждения, — говорится в карте инвестпроекта.

В корпорации редакции Infopro54 пояснили, что в задачи организации входит разработка инвестиционных предложений на основе анализа инвестиционных ниш региона.

— Инвестиционные предложения направлены на привлечение внимания потенциальных инвесторов к  экономически выгодным и перспективным направлениям развития в региона.  Они публикуются на Инвестиционном портале региона и на федеральном ресурсе Инвесткарта РФ, — пояснили в корпорации в ответ на запрос редакции Infopro54.

Стоит отметить, что в июле 2025 года на инвестпортале было размещено предложение по созданию производственно-складского комплекса для производства специализированных станков и оборудования. Разместить производство предлагалось также в ТОР «Горный».

В июле также было размещено предложение по созданию на территории Промышленно-логистического парка производственно-складского комплекса с развитой инфраструктурой, соответствующей требованиям к Light Industrial класса А или В.

— Интерес к инвестпредложениям со стороны инвесторов есть. Корпорация развития проводит консультации по возможностям их реализации, — отметили в компании.

В целом на инвестиционном портале Новосибирской области сейчас представлены инвестпредложения по созданию центра единоборств, центра сноуборда, а также объектов для отдыха детей, ледовых объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов и строительных площадок.

Территория опережающего развития «Горный» создана в Новосибирской области в 2019 году.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики предлагают подрядчикам расчет квартирами. Кризис рынка новостроек переходит на смежные сферы. Например, в Бердске ликвидируется производитель обоев. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

