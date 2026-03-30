Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

Оптимизация выпуска

В Новосибирской области серьезно просело производство строительных материалов. По многим позициям, которые учитываются в отчетности Новосибирскстата, сокращение выпуска продукции наблюдается второй год.

Самый серьезный провал наблюдается в производстве строительных растворов. За два месяца 2026 года компании региона произвели 11,2 тысячи кубометров раствора. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года производство растворов выросло к 2024 года на 4,5%.

На втором месте по падению производство блоков и прочих сборных изделий для строительства зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — 65,7 тысяч куб. м., на 32% меньше, чем годом ранее. В январе-феврале 2025 года компании произвели на 20% меньше, чем в 2024 году.

На третьем производство керамического неогнеупорного кирпича, керамических блоков для полов, несущей и облицовочной керамической плитки — 30,6 млн условных кирпичей, почти на 29% меньше, чем в 2025 году. Год назад наблюдался рост производства к 2024 году на 10%.

На четвертом сокращение выпуска конструкций и деталей из черных металлов — 34,1 тысяча тонн, на 27% меньше, чем годом ранее. В январе-феврале 2025 фиксировался рост к аналогичному периоду 2024 года на 42%.

Топ-5 завершает производство готового бетона для заливки — 145,8 тысяч куб. м, на 21% меньше, чем годом ранее. В 2025 к 2024 году падение составляло около 5%.

Ответ на сокращение спроса

Напомним, участники отрасли еще в конце прошлого года сообщали в традиционном опросе Сибирского ГУ ЦБ о том, что охлаждение спроса на строительном рынке и снижение запуска новых инфраструктурных проектов привело к снижению выпуска стройматериалов в регионах Сибири.

Эксперты Сибирского ГУ ЦБ приводили несколько комментариев производителей округа о ситуации на рынке.

Крупнейший за Уралом производитель цемента (объединяет мощности пяти сибирских заводов) в первом полугодии снизил производство на 9% г/г. По информации компании, за этот период потребление цемента в Сибири упало на 10% г/г.

Крупный производитель бетона направил заказчикам на 10% меньше бетонов и растворов, чем в прошлом году.

Завод железобетонных изделий отметил, что мощности предприятия загружены на 60%, запасы готовой продукции избыточные из-за сокращения объема строящегося жилья.

Производитель кирпича в 2025 году выпускает только половину продукции от возможного объема из-за снижения госзаказа и объемов строительства в целом. С осени компания, чтобы удержать персонал, планирует перейти на сокращенный режим рабочего дня.

Из-за снижения объема заказов производитель композитных стройматериалов сократил выпуск на 30–40% и приостановил инвестиции.

Откат на пять лет

По данным Росстата, за первые два месяца этого года в Новосибирской области введено 298,6 тысяч м2 общей площади жилых помещений. Это на 53,3%, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе, 208 153 м2 построено населением и 90 455 м2 возвели застройщики МКД, отмечал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Ввод МКД уменьшился к показателям 2025 года на 52,43%, а ИЖС просело на 43,8%. По общему объему ввода жилья регион откатился на 5 лет назад.

Ранее редакция сообщала о том, что производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года.