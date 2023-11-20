В декабре возобновятся авиарейсы Астана― Новосибирск

Регулярные авиарейсы из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск возобновит местная авиакомпания Qazaq Air. Самолеты начнут летать с декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства транспорта Республики Казахстан.

Такое решение было принято после завершения Транспортной недели.

— С декабря этого года авиакомпания планирует выполнять до пяти рейсов в неделю, — сообщили в телеграм-канале Комитета гражданской авиации Минтранса Республики Казахстан.

По маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск авиакомпания будет выполнять до двух рейсов в неделю.

Напомним, что из Оренбурга в Новосибирск также запустят дополнительные рейсы. Они будут летать в декабре. К двум рейсам в неделю – в понедельник и пятницу — в период с 11 декабря 2023 года по 10 января 2024 года S7 добавила рейсы в среду.

Ранее редакция сообщала о том, что «Аэрофлот» открывает рейсы из Новосибирска в Дубай.