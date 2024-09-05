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«Поздравляю диаспору с победой»: в МВД нашли повод для увольнения автоинспектора Гусева, оправданного за смерть Векила Абдуллаева

  • 05/09/2024, 08:00
Автор: Алёна Пятенок
В МВД нашли повод для увольнения автоинспектора Гусева, оправданного за смерть Векила Абдуллаева
Теперь сотрудника и его напарников выгоняют из системы из-за утраты доверия.

Громкая история честного гаишника из Мошковского отдела Госавтоинспекции продолжает набирать обороты. После наших публикаций ситуацию с выживанием сотрудника из системы МВД, а также угроз со стороны диаспоры взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. На недолгое время руководство оставило Александра Гусева в покое. Взамен начальники потребовали перестать общаться с журналистами и не обжаловать в суде несправедливые дисциплинарные взыскания. Прошло несколько месяцев. И теперь окончательно стало понятно, что это было затишье перед бурей. Гусев так и не научился прогибаться под незаконные требования руководства, он продолжал нести службу на дороге, наказывать нарушителей. На этот раз его подвела честность и четкое исполнение закона.

Гусева и его напарников предупредили, что с 12 сентября они будут уволены.

С согласия пока еще действующего полицейского мы публикуем его рассказ о коррупции и причинах травли от первого лица.

― Наконец-то мы можем с вами нормально поговорить, не боясь того, что меня уволят за то, что я вам дам какую-то секретную информацию. По объяснениям моих работодателей, мне нельзя общаться с журналистами, то есть не знаю на что они там опираются и почему нельзя, но тем не менее верил им и слушал их.  Теперь уже особо не страшно.  В течение ближайшего времени, до 12 сентября, начальник кадров Мошковского райотдела полиции должна составить приказ об увольнении меня и моих напарников: капитана Станкевича и старшего лейтенанта полиции Баранова. За что не говорят, то есть оперируют тем, что по отрицательным мотивам. В принудительном порядке меня отправляют на пенсию.  У второго напарника, к сожалению, пенсии пока нет. Но, тем не менее, не собирался я на пенсию, потому что защищать семью в погонах намного было проще. Теперь придется помимо вас обратиться еще в Русскую общину, так как в системе МВД я, понятное дело, не нужен. И до этого не нужен был, а теперь после того, как я буду пенсионером, никто за меня и мою семью переживать не будет. Так вот по порядку расскажу, к чему привели события, способствующие незаконному нашему увольнению, ― начинает свой рассказ опальный инспектор.

Преследователей наказали

В первой публикации на сайте Infopro54 от 6 мая 2024 года мы рассказывали о том, что после известных и печальных событий, где остановленный Гусевым нарушитель 19-летний Векил Абдуллаев погиб от пули, инспектор сумел доказать свою невиновность и вернуться на службу.

Но, как выяснилось, в системе МВД порядочные сотрудники оказались не нужны. Александру не хотели выдавать табельное оружие, а когда он все-таки прошел комиссию и получил разрешение, то откровенно начали выживать.

― А у меня по службе не было к нему никаких вопросов. Он добросовестно работал, выявлял нарушения, был опытным сотрудником. Такого же мнения придерживался и командир отделения, которому непосредственно подчинялся Гусев. Мы с ним прямо заявили, что увольнять этого сотрудника никаких причин нет. Вот тогда все и началось, ― рассказал Infopro54 бывший начальник ГАИ района Сергей Комиссар.

Бесконечные проверки, угрозы и поиск надуманных поводов длились несколько месяцев. После выхода материала на нашем сайте в МВД успокоились.

― Давление прекратилось, но ненадолго. Мне объяснили, что сотрудников управления ГАИ, которые меня наказывали, убрали с системы МВД. Один перевелся, второй, насколько мне сказали, якобы вообще уволился. После того, как произошел этот резонанс по публикации, то есть когда народ наш весь поднялся, за что ему низкий поклон и благодарность всем, кто поддерживал и поддерживает, довело до того, что пришлось им все-таки этих двух ценных сотрудников убрать с управления ГИБДД с отдела ОКПР. Мне объяснили: мы убрали их, теперь живи спокойно. Но то, что на тебя наложили выговоры, они на тебе так и будут висеть, премию не получишь. Меня этот ход событий не устроил. Я пошел и подал исковое заявление в Центральный районный суд о признании незаконным наложение административных наказаний в виде строгого выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии. Соответственно, руководство это все узнало и сказало, что это ты сделал зря. Теперь к тебе проявится интерес прям других спецслужб, потому что ты посмел обжаловать решение генерала Кулькова. Я пояснил, что мне переживать по поводу спецслужб не стоит, так как каких-то должностных преступлений я не совершаю. Суды до сих пор продолжаются, какое будет принято решение до конца непонятно, ― говорит Гусев.

Он искренне сожалеет, что из-за него пришлось уйти со службы начальнику ГАИ Комиссару. Он ослушался приказа и не уволили неугодного сотрудника. В итоге сам был вынужден уйти на пенсию, чтобы не участвовать в происходящем беспределе.

Продолжение истории мы опубликуем на нашем сайте в ближайшее время…

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Источник фото: предоставлено сотрудниками ГАИ/скриншот с видео.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СК МВД диаспора ГАИ Александр Гусев


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