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Чаще всего оформляют кредиты на отпуск и ремонт

  • 24/05/2023, 17:39
Основными целями оформления кредита являются ремонт, покупка дома или дачи, а также отпуск.

кредит на отпускВ соответствии с индексом кредитного доверия по данным ВЦИОМ россияне считают нынешнее время благоприятным для кредитования. Кредиты помогают реализовать масштабные платы или решить срочные финансовые вопросы.

До 30 июня 2023 года в Банке «Левобережный» можно получить наличными 2 000 000 рублей под 4,9 % годовых на 5 лет.

Деньги выдаются на любые цели, в том числе на рефинансирование кредитов других банков, чтобы вы могли снизить свою долговую нагрузку. Можно взять сумму больше и использовать свободные деньги.

Подайте заявку на сайте, в BL-Online или в любом офисе Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

Срок акции: 19.05.2023-30.06.2023. Сумма кредита — от 5 тыс. руб. до 2 млн руб. Срок — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка — 4,9 % годовых при условии подключения услуг согласно тарифам банка, в том числе услуг по предоставлению «Финансовой защиты жизни и здоровья», без подключения дополнительных услуг — от 17,5 % до 25,5 % годовых в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: freepik.com — Tawatchai07

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : потребительский кредит кредит на ремонт кредит на отпуск Банк Левобережный


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