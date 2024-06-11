В двух районах и округе введены временные ограничения движения автомобилей в Новосибирске

В Ленинском, Октябрьском районе и Центральном округе временно ограничено движение транспортных средств.
До 19 июня сужается проезжая часть улицы Титова в районе дома № 1 по улице Связистов на 3 метра.
По 20 июня на 5 метров сужается проезжая часть ул. Советской в районе жилого дома № 58.
До 25 июня сузится дорога на улицы Выборной в районе дома № 199/2 на 6 метров.
— Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Водителям необходимо быть внимательными, следовать знакам, информационным щитам и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия ограничила движение на улице Бориса Богаткова в Новосибирске
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