В двух районах и округе введены временные ограничения движения автомобилей в Новосибирске

В Ленинском, Октябрьском районе и Центральном округе временно ограничено движение транспортных средств.

До 19 июня сужается проезжая часть улицы Титова в районе дома № 1 по улице Связистов на 3 метра.

По 20 июня на 5 метров сужается проезжая часть ул. Советской в районе жилого дома № 58.

До 25 июня сузится дорога на улицы Выборной в районе дома № 199/2 на 6 метров.

— Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Водителям необходимо быть внимательными, следовать знакам, информационным щитам и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия ограничила движение на улице Бориса Богаткова в Новосибирске