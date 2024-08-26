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В этом году частные дома будут в 1,6 раза популярнее квартир

  • 26/08/2024, 15:25
В этом году частные дома будут в 1,6 раза популярнее квартир
По прогнозам экспертов, в РФ введут около 60 млн кв.м. частных домов, что будет сопоставимо с результатом прошлого года.

Спрос на индивидуальные дома остается высоким в нашей стране и значительно превышает интерес к квартирам, сообщили в пресс-службе ВТБ. По данным Росстата, за семь месяцев текущего года доля ИЖС в общем объеме введённого жилья достигла рекордных 70%. Годом ранее на этот вид жилья приходилось 59%.

Московская область лидирует по объему ввода. Здесь за семь месяцев россияне построили 4,7 млн кв.м. На втором месте Краснодар (2,5 млн кв. м). Замыкает тройку лидеров Ленинградская область (1,6 млн кв. м).

С начала года рост ИЖС показали все федеральные округа, однако, наиболее выраженная динамика зафиксирована в Северо-Кавказском (+98% г/г), Дальневосточном (+32% г/г), Сибирском (+27% г/г) и Уральском (+24% г/г).

По сведениям ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2), при постройке дома граждане ориентируются на такие факторы, как стоимость дома, климатические условия в регионе и скорость возведения. Отмечается, что среди наиболее быстровозводимых, морозостойких домов — деревянные. В настоящее время строительство такого дома может обойтись в три млн рублей. Для накопления такой суммы среднестатистической семье потребуется три-шесть лет, при условии, что она будет откладывать от 50% до 100% дохода одного члена семьи.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, спрос на ИЖС «драйвит» разница в ценах на дома и квартиры. В больших городах стоимость частного дома сопоставима с ценой небольшой квартиры в черте города, но она не подходит для семей.

— Изменение условий господдержки и достаточно высокие рыночные ставки «остудят» этот рынок. Но мы считаем, что «похолодание» будет кратковременным – все большее число подрядчиков будут адаптироваться к работе с эскроу, а банки предлагать опции снижения ставки по рыночной ипотеке, пока будет сохраняться жесткая монетарная политика, — пояснил эксперт.

Гендиректор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний добавил, что индивидуальное строительство продолжает лидировать на рынке недвижимости. Однако, помимо сложностей с кредитованием, ИЖС связан с некоторыми рисками, которые могут тормозить покупателей перед сделкой.

— Некачественное оказание услуг и завышение обещанной стоимости со стороны подрядчика — одни из главных опасений людей. Запуск системы эскроу-счетов поможет развеять тревогу из-за покупки дома, — заключил Алексей Завгородний.

Фото: freepik.com/Автор: wirestock 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирск ИЖС ВТБ


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