В этом году в регионе выросла активность клещей

В 2022 году, по информации областного Минздрава, по сравнению с прошлым годом выросло количество обращений граждан в медучреждения по поводу укуса клеща.

— В этом году зарегистрировано 6,8 тыс обращений по поводу укуса клеща (+12% к аналогичному периоду прошлого года), — озвучивает данные замглавы областного минздрава Лада Шалыгина. — Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 124 человека. С 25 по 31 мая зарегистрировано 1,8 тыс обращений (+32%), госпитализирован с подозрением на энцефалит 31 человек.

По информации министерства, уже официально зафиксирован случай летального исхода от энцефалита. Ещё один случай сейчас проверяется, медработники также подозревают энцефалит.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, наибольшее количество укусов регистрируется в Искитимском, Мошковском районах, Бердске и Новосибирске (Дзержинский, Ленинский и Центральный районы).

— Необходимо продолжить выполнять меры профилактики, — заявил глава ведомства Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. — В том числе, активно информировать население о существующих угрозах заражения клещевым энцефалитом.

По информации областного управления Роспоребнадзора, в текущем году лабораторно подтверждённых случаев клещевого энцефалита зарегистрировано 23 (в 2021 году 4 случая), боррелеоза — 33 (в 2021 — 7).

Напомним, что в начале и на протяжении мая мэрия Новосибирска анонсировала антиклещевую обработку территорий городских парков, скверов, кладбищ. В частности, речь шла о территориях парка им. Кирова в Ленинском районе, «Бугринская роща», филиал «Затулинский городок аттракционов» в Кировском районе, «У моря обского» в Советском районе, «Первомайский» в Первомайском районе, «Сосновый бор» в Калининском районе, «Заельцовский» в Заельцовском районе, «Берёзовая роща» и филиал «Сад им. Дзержинского» в Дзержинском районе, «Центральный» в Центральном районе, «Михайловская набережная» в Октябрьском районе, в Новосибирском зоопарке. На эти цели из бюджета Новосибирска выделили 454 тысячи рублей.

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