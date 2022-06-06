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В этом году в регионе выросла активность клещей

  • 06/06/2022, 15:58
Автор:
новости Новосибирска
Уже зарегистрированы летальные исходы от энцефалита.

В 2022 году, по информации областного Минздрава, по сравнению с прошлым годом выросло количество обращений граждан в медучреждения по поводу укуса клеща.

В этом году зарегистрировано 6,8 тыс обращений по поводу укуса клеща (+12% к аналогичному периоду прошлого года), озвучивает данные замглавы областного минздрава Лада Шалыгина. Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 124 человека. С 25 по 31 мая зарегистрировано 1,8 тыс обращений (+32%), госпитализирован с подозрением на энцефалит 31 человек.

По информации министерства, уже официально зафиксирован случай летального исхода от энцефалита. Ещё один случай сейчас проверяется, медработники также подозревают энцефалит.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, наибольшее количество укусов регистрируется в Искитимском, Мошковском районах, Бердске и Новосибирске (Дзержинский, Ленинский и Центральный районы).

Необходимо продолжить выполнять меры профилактики, заявил глава ведомства Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. В том числе, активно информировать население о существующих угрозах заражения клещевым энцефалитом.

По информации областного управления Роспоребнадзора, в текущем году лабораторно подтверждённых случаев клещевого энцефалита зарегистрировано 23 (в 2021 году 4 случая), боррелеоза 33 (в 2021 7).

Напомним, что в начале и на протяжении мая мэрия Новосибирска анонсировала антиклещевую обработку  территорий городских парков, скверов, кладбищ. В частности,  речь шла о территориях парка им. Кирова в Ленинском районе, «Бугринская роща», филиал «Затулинский городок аттракционов» в Кировском районе, «У моря обского» в Советском районе, «Первомайский» в Первомайском районе, «Сосновый бор» в Калининском районе, «Заельцовский» в Заельцовском районе, «Берёзовая роща» и филиал «Сад им. Дзержинского» в Дзержинском районе, «Центральный» в Центральном районе, «Михайловская набережная» в Октябрьском районе, в Новосибирском зоопарке. На эти цели из бюджета Новосибирска выделили 454 тысячи рублей.

 

Ранее редакция сообщала о 5 главных ошибках при укусе клеща. 

Фото pixabay — Erik_Karits

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : медицина инфекции здравоохранение


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