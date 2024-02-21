В январе новосибирцы купили квартир в новостройках на 6,2 млрд рублей

Новосибирцы приобрели в январе 2024 года 989 квартир (+70 квартир по сравнению с прошлым годом) в новостройках на общую сумму 6,2 млрд рублей (в прошлом году — 5,7 млрд рублей).

— Рост в натуральном выражении составил 7,6%, в денежном — 8,8%, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленного совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

В Новосибирске и Новосибирской области строится 43 314 квартиры общей площадью 2,235 млн. квадратных метров. На Новосибирск из общего объема приходится 1421 тыс. квадратных метров и 27 475 квартир соответственно.

Средняя стоимость квадратного метра год к году выросла со 119,3 тыс.рублей до 129,4 тыс.рублей (рост 8,5%). Средняя цена квартиры в новостройке за год практически не изменилась: 6,28 млн рублей в январе 2024 года против 6,21 млн рублей в январе-2023.

— В структуре объема предоставленного жилищного кредитования в деньгах на первичный рынок пришлось 59%, на вторичку — 41%. При этом в штучном количестве ипотечных кредитов доли распределились примерно поровну: 51% – новостройки, 49% — готовое жилье, — отметили в бизнес-сообществе.

Соучредитель и коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников уверен, что в настоящий момент предпосылок к снижению стоимости жилья в Новосибирске нет по нескольким причинам:

— Во-первых, за последнее время себестоимость строительства не снижалась, а рабочая сила не дешевела. Во-вторых, в новых проектах будет увеличение стоимости на 5 тыс. за квадратный метр за социальную инфраструктуру, и логично, что они будут идти выше существующих объектов по финансовой модели. И в-третьих, если проект сильный, качественный, наполненный инфраструктурно, грамотно запакованный с точки зрения маркетинга — зачем ему снижать или сдерживать цену, это бессмысленно, — утверждает он.

Эксперт добавил, что в городе есть проекты на высокой стадии строительства и с распроданностью менее 50%, для которых скидки и акции актуальны. Но они, по мнению Вячеслава Мельникова, не носят массовый характер.

Напомним, в начале февраля заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев сообщил, что 30% квартир остаются непроданными в уже введенных в эксплуатацию объектах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что на 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске.