В Новосибирской области оценили работу четырех новых газовых котельных

В Новосибирской области продолжается реализация региональной государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области», которая была утверждена региональным правительством. В 2024 году по этой программе были построены 4 новых газовых котельных в р.п. Коченево, с. Прокудское Коченевского района, р.п. Колывань и р.п. Маслянино.

В правительстве региона рассказали, что угольную котельную военной части в р.п. Коченево Минобороны РФ планировало передать в муниципальную собственность. Однако она находилась в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о строительстве новой. В 2019-2023 годах был сформирован земельный участок и проведено проектирование котельной. В 2024 году газовая блочно-модульная котельная мощностью 6,8 МВт была построена Объем финансирования составил 102 млн руб., в том числе средства областного бюджета – 101 млн руб., средства местного бюджета – 1 млн. Работы выполняло ООО «ИТ «СИНТЕЗ».

По словам и.о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, котельная отапливает 9 многоквартирных домов, один детский и объекты на территории военной части. Все процессы в ней автоматизированы, а управление работой осуществляется дистанционно.

В 2025 году планируется строительство еще 10 таких объектов в различных населенных пунктах региона.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область стала одним из первых в России регионов, реализующим масштабные проекты модернизации систем теплоснабжения муниципальных образований с участием средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.