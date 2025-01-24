Рекламодателям

В Госдуме отклонили проект закона о статусе апартаментов

  • 24/01/2025, 18:30

В Госдуме отклонили проект закона о статусе апартаментов
Инициативная группа пыталась легализовать статус коммерческого жилья в Градостроительном кодексе РФ

Законопроект о статусе апартаментов был внесен в Госдуму еще четыре года назад. Все это время депутаты откладывали принятие окончательного решения, призванного легализовать понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе. А на последнем пленарном заседании они окончательно отклонили данный законопроект.

В 2021 году с инициативой предать статус коммерческому жилью выступила группа депутатов и сенаторов. Они предлагали разрешить сочетать жилые и нежилые помещения в одном здании, разделив при этом их детально. Так, все помещения, расположенные на одной лестничной площадке, смогут стать жилыми, если доступ к ним ограничен. Этот подход, по мнению парламентариев, смог бы упростить процесс оформления таких объектов как жилую недвижимость и вменить по отношению к ним правила оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Но в процессе рассмотрения данный законопроект вызвал много разногласий и критики. Помимо прочего, было абсолютно не понятно, какие помещения можно считать жилыми, а какие коммерческими. В результате документ сняли с рассмотрения уже в первом чтении.

— Постоянное проживание человека в жилом помещении в здании, в котором одновременно расположены нежилые помещения для деятельности людей, для размещения производства, хранения продукции может негативно отразиться на состоянии его здоровья, — написано в заключении профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Да и само понятие многофункционального здания «имеет юридико-лингвистическую неопределенность, так как изобилует абстрактными формулировками и не дает четкого представления о функциональности здания и его составляющих», подчеркнули в комитете. Помимо этого, у депутатов возникло много вопросов по поводу возможности соблюдения требований пожарной безопасности в таком здании.

При этом основатель «Группы Мета» Владимир Мартыненков уверен, что у апартаментов уже есть четко обозначенный статус, опираясь на который застройщики успешно реализуют такие объекты недвижимости.

— В градостроительном законодательстве отсутствует само понятие «апартаменты». А в повседневном обиходе мы называем так гостиничные номера. И никто не подразумевает под ними жилую недвижимость. Гостиничные нормативы у нас есть, и они вполне адекватны по понятны. Как гостиничные номера, так и апартаменты представляют собой нежилой фонд, предполагающий временное проживание. И когда застройщик возводит апарт-комплекс, он знает, на что идет и какие аспекты надо учитывать. Поэтому придавать апартаментам какой-то особый статус я смысла не вижу, — заявил застройщик в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Напомним, по данным One Company, в 2024 году в Новосибирске было продано апартаментов на общую сумму 10,6 млрд рублей. Это на 32,5% больше, чем в 2023 году. Средняя стоимость квадратного метра в 2024 году составила 198 тыс. рублей, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции в апартаменты в Новосибирске оказались более устойчивыми. Их доля в общем объеме сделок на рынке недвижимости города за год выросла. 

Фото freepik, автор: wirestock

71

Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Новосибирск Госдума Апаратменты


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Налоговики ликвидировали более четырех тысяч компаний в Новосибирске
24/01/25 19:00
Бизнес Экономика
В Госдуме отклонили проект закона о статусе апартаментов
24/01/25 18:30
Бизнес Город Недвижимость
Два кандидата подали документы на участие в конкурсе за кресло главы Бердска
24/01/25 18:00
Власть Политика
С массовым сбоем в работе интернета столкнулись жители Новосибирской области
24/01/25 17:30
Общество
Рост издержек бизнеса подстегнул инфляцию в Новосибирске
24/01/25 16:30
Бизнес Экономика
«Хитрые и изворотливые»: силовики проверили мигрантов в Хилокском микрорайоне Новосибирска
24/01/25 15:23
Право&Порядок
СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута
24/01/25 14:30
Общество
Новосибирского бизнесмена подозревают в хищении 185 млн на объектах ДНР и ЛНР
24/01/25 14:15
Право&Порядок
Фиксированные взносы для предпринимателей увеличились до 53 тысяч рублей
24/01/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
«Дискус» лидирует по вводу жилья в Новосибирске за 10 лет
24/01/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Вице-мэр Новосибирска посетил Городской центр развития предпринимательства
24/01/25 13:07
Власть
Бастрыкин заинтересовался смертью шестимесячного ребенка в клинике Новосибирска
24/01/25 13:00
Право&Порядок
Социальные пособия и выплаты повысят в России с 1 февраля
24/01/25 12:30
Общество
Спрос на автокредиты за квартал рухнул почти в два раза в Новосибирской области
24/01/25 12:00
Таможенники пресекли незаконный вывоз более 62 млн рублей авиапассажирами Сибири
24/01/25 11:30
Право&Порядок
Популярность массажа в Новосибирске за год выросла вдвое
24/01/25 11:00
Бизнес Рынки
Десятки детей получили травмы в спортивном центре Новосибирска
24/01/25 10:30
Право&Порядок
В Новосибирске почти за 100 миллионов рублей продают недостроенную поликлинику
24/01/25 10:00
Бизнес Медицина Недвижимость
Продавцы маркетплейсов планируют заходить в розницу
24/01/25 9:00
Бизнес
«Возвращение к соли – безумие»: почему Новосибирску нельзя отказываться от современных реагентов
23/01/25 21:31
Бизнес Город
Популярное
Собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске
24/01/25 17:00
Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске
24/01/25 16:00
Синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири
24/01/25 9:30
Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить
23/01/25 16:30
«Продам огородку — куплю мента»: мигрант заявил о вседозволенности и безнаказанности в России
23/01/25 14:10
Школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске
23/01/25 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска