В Госдуме отклонили проект закона о статусе апартаментов

Законопроект о статусе апартаментов был внесен в Госдуму еще четыре года назад. Все это время депутаты откладывали принятие окончательного решения, призванного легализовать понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе. А на последнем пленарном заседании они окончательно отклонили данный законопроект.

В 2021 году с инициативой предать статус коммерческому жилью выступила группа депутатов и сенаторов. Они предлагали разрешить сочетать жилые и нежилые помещения в одном здании, разделив при этом их детально. Так, все помещения, расположенные на одной лестничной площадке, смогут стать жилыми, если доступ к ним ограничен. Этот подход, по мнению парламентариев, смог бы упростить процесс оформления таких объектов как жилую недвижимость и вменить по отношению к ним правила оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Но в процессе рассмотрения данный законопроект вызвал много разногласий и критики. Помимо прочего, было абсолютно не понятно, какие помещения можно считать жилыми, а какие коммерческими. В результате документ сняли с рассмотрения уже в первом чтении.

— Постоянное проживание человека в жилом помещении в здании, в котором одновременно расположены нежилые помещения для деятельности людей, для размещения производства, хранения продукции может негативно отразиться на состоянии его здоровья, — написано в заключении профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Да и само понятие многофункционального здания «имеет юридико-лингвистическую неопределенность, так как изобилует абстрактными формулировками и не дает четкого представления о функциональности здания и его составляющих», подчеркнули в комитете. Помимо этого, у депутатов возникло много вопросов по поводу возможности соблюдения требований пожарной безопасности в таком здании.

При этом основатель «Группы Мета» Владимир Мартыненков уверен, что у апартаментов уже есть четко обозначенный статус, опираясь на который застройщики успешно реализуют такие объекты недвижимости.

— В градостроительном законодательстве отсутствует само понятие «апартаменты». А в повседневном обиходе мы называем так гостиничные номера. И никто не подразумевает под ними жилую недвижимость. Гостиничные нормативы у нас есть, и они вполне адекватны по понятны. Как гостиничные номера, так и апартаменты представляют собой нежилой фонд, предполагающий временное проживание. И когда застройщик возводит апарт-комплекс, он знает, на что идет и какие аспекты надо учитывать. Поэтому придавать апартаментам какой-то особый статус я смысла не вижу, — заявил застройщик в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Напомним, по данным One Company, в 2024 году в Новосибирске было продано апартаментов на общую сумму 10,6 млрд рублей. Это на 32,5% больше, чем в 2023 году. Средняя стоимость квадратного метра в 2024 году составила 198 тыс. рублей, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции в апартаменты в Новосибирске оказались более устойчивыми. Их доля в общем объеме сделок на рынке недвижимости города за год выросла.