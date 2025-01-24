Налоговики ликвидировали более четырех тысяч компаний в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирской области были зарегистрированы 4,3 тыс. новых коммерческих организаций, 6 тысяч прекратили свою деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС региона.

При этом 1,7 тысяч коммерческих организаций были ликвидированы по инициативе собственников, 4,3 тыс. — исключены из реестра по решению регистрирующего органа.

72% организаций, исключенных из ЕГРЮЛ в административном порядке, в 2024 году налоги не уплачивали или уплатили их в незначительном размере – в общей сумме 4,4 млн. руб, то есть фактически они не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, в прошлом году в другие субъекты РФ из Новосибирской области мигрировали 298 организаций. На момент миграции общая сумма задолженности организаций-мигрантов составляла 516 млн. руб.

— В отношении некоторых из них налоговыми органами проводились мероприятия налогового контроля в рамках налоговых проверок; компании имели признаки налогоплательщиков, отнесенных к категории «однодневка», «техническая компания», —подчеркнули в УФНС.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по «смертности» компаний в России. В топ-10 по количеству превышения закрытых компаний над открытыми вошли три сибирских региона.