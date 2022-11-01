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В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

  • 01/11/2022, 18:17
Автор:
уплата НДФЛ при продаже жилья
Для этого гражданам потребуется лишь выполнить определенный перечень условий.

Госдума рассмотрит проект ФЗ «О внесении изменений в статью 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налогообложения доходов физических лиц от продажи объектов недвижимого имущества)».

По инициативе авторов документа, в Налоговый кодекс нужно включить новое положение, которое призвано освободить от налогообложения доходы физлиц (НДФЛ) в ходе продажи недвижимости (комнаты, квартиры, жилого дома), если у гражданина в собственности не имеется другого жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), независимо от того, сколько времени в его собственности находилось продаваемое жилое помещение или доля в праве собственности на жилое помещение.

При этом должен быть выполнен ряд условий:

  • новое жилье приобретено не позднее 30 апреля года, который следует за годом заключения сделки по продаже прежнего жилья;
  • на момент госрегистрации перехода права собственности на новое жилье у покупателя нет иного жилого помещения;
  • общая площадь приобретенного жилья и его кадастровая стоимость превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении и его кадастровую стоимость;
  • кадастровая стоимость нового жилья не превышает 50 млн руб. без учета жилья, приобретенного в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилье от налогоплательщика к покупателю.

Если гражданин приобретает жилой дом, то указанные положения распространяются на земельный участок, где он расположен, а также на те хозяйственные строения и (или) сооружения, которые находятся на этом участке.

 

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Фото: pixabay.com — Tumisu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уплата НДФЛ при продаже жилья НДФЛ налоги законопроект Госдума


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