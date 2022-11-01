В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

Госдума рассмотрит проект ФЗ «О внесении изменений в статью 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налогообложения доходов физических лиц от продажи объектов недвижимого имущества)».
По инициативе авторов документа, в Налоговый кодекс нужно включить новое положение, которое призвано освободить от налогообложения доходы физлиц (НДФЛ) в ходе продажи недвижимости (комнаты, квартиры, жилого дома), если у гражданина в собственности не имеется другого жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), независимо от того, сколько времени в его собственности находилось продаваемое жилое помещение или доля в праве собственности на жилое помещение.
При этом должен быть выполнен ряд условий:
Если гражданин приобретает жилой дом, то указанные положения распространяются на земельный участок, где он расположен, а также на те хозяйственные строения и (или) сооружения, которые находятся на этом участке.
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Фото: pixabay.com — Tumisu
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