В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

Госдума рассмотрит проект ФЗ «О внесении изменений в статью 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налогообложения доходов физических лиц от продажи объектов недвижимого имущества)».

По инициативе авторов документа, в Налоговый кодекс нужно включить новое положение, которое призвано освободить от налогообложения доходы физлиц (НДФЛ) в ходе продажи недвижимости (комнаты, квартиры, жилого дома), если у гражданина в собственности не имеется другого жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), независимо от того, сколько времени в его собственности находилось продаваемое жилое помещение или доля в праве собственности на жилое помещение.

При этом должен быть выполнен ряд условий:

новое жилье приобретено не позднее 30 апреля года, который следует за годом заключения сделки по продаже прежнего жилья;

на момент госрегистрации перехода права собственности на новое жилье у покупателя нет иного жилого помещения;

общая площадь приобретенного жилья и его кадастровая стоимость превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении и его кадастровую стоимость;

кадастровая стоимость нового жилья не превышает 50 млн руб. без учета жилья, приобретенного в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилье от налогоплательщика к покупателю.

Если гражданин приобретает жилой дом, то указанные положения распространяются на земельный участок, где он расположен, а также на те хозяйственные строения и (или) сооружения, которые находятся на этом участке.

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