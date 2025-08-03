В Госдуме предложили удвоить штрафы за некачественные услуги в ЖКХ

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить штрафы за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) — с 50% до 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что повышение тарифов на ЖКХ происходит регулярно, но при этом качество услуг зачастую не улучшается.

— Предлагаемое изменение направлено на восстановление баланса интересов между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. Если государственная тарифная политика позволяет увеличивать стоимость коммунальных услуг, аргументируя это сложностью и затратностью их оказания, то логично, что и система ответственности за ненадлежащее качество этих услуг должна отражать данный подход, — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа считают, что повышение штрафа до 100% от суммы присуждённой компенсации создаст экономический стимул для поставщиков коммунальных услуг выполнять свои обязательства добросовестно и качественно, а также минимизировать количество нарушений и инвестировать в модернизацию инженерных сетей.

Напомним, с 1 июля в Новосибирской области произошла плановая индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Согласно постановлению губернатора, тарифы в регионе выросли на 11,9-13,5%, тогда как в течение последних 9 лет их рост в среднем не превышал 6%.

1 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в ходе плановой проверки были выявлены необоснованные расходы в сфере ЖКХ в Новосибирской области в размере 2,7 млрд рублей. Ведомство предписало снизить тарифы на воду и тепло в регионе.

В результате исключения необоснованных средств с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей тарифы снизились: в сфере водоснабжения и водоотведения — на 4,09 %, в сфере теплоснабжения — от 3,22 % до 13,34 %.

Ранее редакция сообщала, что в платежках новосибирцев за ЖКУ на одну строку станет больше. Горожанам придется оплачивать «текущий ремонт».