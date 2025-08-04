Офшоры приносят новосибирскому бизнесу больше проблем, чем пользы

Маркетплейс Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на редомициляцию в Россию. Об этом компания официально сообщила на минувшей неделе. Новым «местом жительства» Ozon станет «русский офшор» — остров Октябрьский в Калининградской области. Здесь создан специальный административный район с налоговыми и административными преференциями для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими «корнями», из иностранных юрисдикций. На внеочередном собрании акционеров будет обсуждаться организационно-правовая форма холдинга после переезда и совет директоров.

— Тема редомициляции актуальная, но она не может быть частой, так как это прерогатива большого бизнеса. Именно на редомициляцию в нашем регионе запрос редкий очень. Но и таких компаний, как Ozon у нас мало. Тем не менее, интерес к теме есть. Санкции, введенные против России, против конкретных компаний и бизнесменов, приводят к тому, что предприниматели принимают решение «приземлиться» в родной юрисдикции, — поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Она напоминает, что ранее иностранные юрисдикции российские предприниматели активно использовали для увеличения бизнеса. Сейчас это приносит больше проблем, чем преимуществ. Например, есть сложности по работе с банками.

По мнению эксперта, переход в российскую юрисдикцию дает компаниям стабильность и безопасность, так как снимается риск получения претензий со стороны органов власти, риски изъятия, ограничения или блокировки бизнеса.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин считает, что для новосибирского бизнеса тема редомициляции была актуальна в 2022 году, когда началась спецоперации и против России, предпринимателей и компаний начали ввозиться санкции со стороны недружественных стран.

— Ранее новосибирские бизнесмены, имеющие производственные активы, часто «прописывались» на Кипре, чтобы защитить свою собственность. В 2022-2023 году у них возникли проблемы с куплей-продажей недвижимости, кредитованием, дальнейшим движением активов, так как эти решения нужно было согласовывать с комиссией, созданной при правительстве РФ. Кроме того, возникли риски потери активов по причине их блокировки со стороны недружественных стран и передаче во внешнее управление. В итоге большинство новосибирцев либо ушли из Кипра в Дубай, то есть в дружественную юрисдикцию. Либо вывели свои активы на российские компании, а на Кипре их закрыли. Это более простой процесс, чем полноценная редомициляция. Для крупного бизнеса с огромными активами это не выгодно, даже с точки зрения льготного налогообложения, поэтому им приходится идти по тяжелому пути. Думаю то, что мы видим на примере маркетплейса, — завершение длинного пути начатого несколько лет назад, —комментирует эксперт.

Собеседник Infopro54 не исключил, что у новосибирских предпринимателей еще остались компании в офшорах, но в такой ситуации речь идет об активах с ограниченной активностью: недвижимость и т.д., которые не связаны с операционной деятельностью на российской территории. Как массовая эта тема для региона актуальность утратила.

Кстати, 31 июля стало известно, что банки Объединённых Арабских Эмиратов проводят зачистку своих российских «портфелей». Об этом пишет РБК со ссылкой на консультантов и юристов, работающих с этой юрисдикцией. По данным издания, около 20-30% компаний с российскими корнями сталкиваются с уведомлениями о проверках, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

При этом Ирина Гребнева отметила, что в Новосибирске многие предприниматели по-прежнему имеют так называемые «контролируемые иностранные компании», и не отказываются от них.

Напомним, в Новосибирской области в 2023 году число контролируемых иностранных компаний (КИК), в которых контролирующими лицами являются физические лица, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 24% (с 371 до 460). При этом около 50% КИК зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза (в 2022 году — 100, в 2023-м — 213), об этом редакции Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— В целом с 2015 года, когда был учрежден механизм контроля за зарубежными активами в виде КИК, их число в Новосибирской области увеличивалось в среднем на 13 % в год, — рассказывали редакции в пресс-службе УФНС региона.

Большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (99%); 1% — иностранными структурами (это может быть траст, партнерство, фонд, товарищество, иная форма коллективных инвестиций или доверительного управления). Указанное соотношение в последние годы не меняется.

Как сообщала «Парламентская газета», со ссылкой на замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раису Севастьянову, с 2018 года в российскую юрисдикцию перешли 424 компании с иностранным капиталом. С каждым годом этот процесс ускоряется, только в 2023-м в российских «офшорах» на островах Русский и Октябрьский зарегистрировали 230 компаний. По информации ФНС, всего в России 68 тысяч компаний с иностранным участием, из них 26 тысяч — из недружественных стран.

Между тем, иностранные компании, оставшиеся в Новосибирске после объявления санкций, заработали минимум 350 млрд. При этом средняя выручка на компанию за три года выросла в два раза.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что время офшоров в России ушло еще в 2018 году.