Рекламодателям

Офшоры приносят новосибирскому бизнесу больше проблем, чем пользы

  • 04/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Офшоры приносят новосибирскому бизнесу больше проблем, чем пользы
Многие предприниматели региона после объявления санкций против России, предпочли «приземлиться» в родной юрисдикции

Маркетплейс Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на редомициляцию в Россию. Об этом компания официально сообщила на минувшей неделе. Новым «местом жительства» Ozon станет «русский офшор» — остров Октябрьский в Калининградской области. Здесь создан специальный административный район с налоговыми и административными преференциями для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими «корнями», из иностранных юрисдикций. На внеочередном собрании акционеров будет обсуждаться организационно-правовая форма холдинга после переезда и совет директоров.

— Тема редомициляции актуальная, но она не может быть частой, так как это прерогатива большого бизнеса. Именно на редомициляцию в нашем регионе запрос редкий очень. Но и таких компаний, как Ozon у нас мало. Тем не менее, интерес к теме есть. Санкции, введенные против России, против конкретных компаний и бизнесменов, приводят к тому, что предприниматели принимают решение «приземлиться» в родной юрисдикции, — поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Она напоминает, что ранее иностранные юрисдикции российские предприниматели активно использовали для увеличения бизнеса. Сейчас это приносит больше проблем, чем преимуществ. Например, есть сложности по работе с банками.

По мнению эксперта, переход в российскую юрисдикцию дает компаниям стабильность и безопасность, так как снимается риск получения претензий со стороны органов власти, риски изъятия, ограничения или блокировки бизнеса.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин считает, что для новосибирского бизнеса тема редомициляции была актуальна в 2022 году, когда началась спецоперации и против России, предпринимателей и компаний начали ввозиться санкции со стороны недружественных стран.

— Ранее новосибирские бизнесмены, имеющие производственные активы, часто «прописывались» на Кипре, чтобы защитить свою собственность. В 2022-2023 году у них возникли проблемы с куплей-продажей недвижимости, кредитованием, дальнейшим движением активов, так как эти решения нужно было согласовывать с комиссией, созданной при правительстве РФ. Кроме того, возникли риски потери активов по причине их блокировки со стороны недружественных стран и передаче во внешнее управление. В итоге большинство новосибирцев либо ушли из Кипра в Дубай, то есть в дружественную юрисдикцию. Либо вывели свои активы на российские компании, а на Кипре их закрыли. Это более простой процесс, чем полноценная редомициляция. Для крупного бизнеса с огромными активами это не выгодно, даже с точки зрения льготного налогообложения, поэтому им приходится идти по тяжелому пути. Думаю то, что мы видим на примере маркетплейса, — завершение длинного пути начатого несколько лет назад, —комментирует эксперт.

Собеседник Infopro54 не исключил, что у новосибирских предпринимателей еще остались компании в офшорах, но в такой ситуации речь идет об активах с ограниченной активностью: недвижимость и т.д., которые не связаны с операционной деятельностью на российской территории. Как массовая эта тема для региона актуальность утратила.

Кстати, 31 июля стало известно, что банки Объединённых Арабских Эмиратов проводят зачистку своих российских «портфелей». Об этом пишет РБК со ссылкой на консультантов и юристов, работающих с этой юрисдикцией. По данным издания, около 20-30% компаний с российскими корнями сталкиваются с уведомлениями о проверках, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

При этом Ирина Гребнева отметила, что в Новосибирске многие предприниматели по-прежнему имеют так называемые «контролируемые иностранные компании», и не отказываются от них.

Напомним, в Новосибирской области в 2023 году число контролируемых иностранных компаний (КИК), в которых контролирующими лицами являются физические лица, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 24% (с 371 до 460). При этом около 50% КИК зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза (в 2022 году — 100, в 2023-м — 213), об этом редакции Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— В целом с 2015 года, когда был учрежден механизм контроля за зарубежными активами в виде КИК, их число в Новосибирской области увеличивалось в среднем на 13 % в год, — рассказывали редакции в пресс-службе УФНС региона.

Большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (99%); 1% — иностранными структурами (это может быть траст, партнерство, фонд, товарищество, иная форма коллективных инвестиций или доверительного управления). Указанное соотношение в последние годы не меняется.

Как сообщала «Парламентская газета», со ссылкой на замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раису Севастьянову, с 2018 года в российскую юрисдикцию перешли 424 компании с иностранным капиталом. С каждым годом этот процесс ускоряется, только в 2023-м в российских «офшорах» на островах Русский и Октябрьский зарегистрировали 230 компаний. По информации ФНС, всего в России 68 тысяч компаний с иностранным участием, из них 26 тысяч — из недружественных стран.

Между тем, иностранные компании, оставшиеся в Новосибирске после объявления санкций, заработали минимум 350 млрд. При этом средняя выручка на компанию за три года выросла в два раза.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что время офшоров в России ушло еще в 2018 году

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

942

Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Кипр

Теги : редомициляция офшор Контролируемые иностранные компании


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирец получил срок за нелегальное производство рыбных консервов
4/08/25 10:00
Бизнес Право&Порядок
Офшоры приносят новосибирскому бизнесу больше проблем, чем пользы
4/08/25 9:00
Бизнес Власть ВЭД
В Госдуме предложили удвоить штрафы за некачественные услуги в ЖКХ
3/08/25 19:00
Власть Общество
Новосибирская область инвестирует в развитие Технопарка почти 1,5 млрд рублей
3/08/25 17:00
Бизнес
Китайская компания планирует построить склад автозапчастей в Новосибирске
3/08/25 15:14
Бизнес
Пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, обвинили в нарушениях
3/08/25 13:00
Право&Порядок
В России проведен тест популярных китайских кроссоверов
3/08/25 11:30
Бизнес
Золу-уноса применяют на площадке для складов WB под Новосибирском
3/08/25 9:30
Бизнес
Компания из Новосибирска планирует производить аппараты УЗИ и искусственные кости
2/08/25 19:00
Бизнес Медицина Промышленность
На новосибирских пляжах работают «кладоискатели»
2/08/25 17:00
Бизнес Общество
Самозапрет на кредиты установили 279 тысяч новосибирцев
2/08/25 15:00
Общество Финансы
Эксперты оценили рынок ретро-автомобилей в Новосибирской области
2/08/25 13:00
Бизнес Общество
Закон о борьбе с борщевиком начнет действовать с марта 2026 года
2/08/25 11:00
Власть Общество
«Хозяйка приняла решение»: новосибирские ветеринары кастрировали взрослого льва
2/08/25 9:00
Бизнес Общество
По требованию ФАС в Новосибирске снизят тарифы ЖКХ
1/08/25 20:00
Бизнес Власть Общество
В мэрии Новосибирска озвучили планы по ужесточению требований к электросамокатам
1/08/25 19:30
Бизнес Власть Город
На улицах Новосибирска резко выросло количество летних веранд
1/08/25 19:00
Бизнес Город Туризм
В КРТ Клюквенный под Новосибирском выходит новый застройщик
1/08/25 18:30
Бизнес Недвижимость
Суд в Новосибирске отклонил иск к страховщику мусорной концессии на 662 млн
1/08/25 18:00
Бизнес Власть
Остановить рост цен потребуют новосибирцы 5 августа
1/08/25 17:01
Власть
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов с господдержкой
1/08/25 9:50
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
31/07/25 9:15
Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП
30/07/25 9:30
Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
29/07/25 9:10
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно