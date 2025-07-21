В платежках новосибирцев за ЖКУ на одну строку станет больше

Законодатели полагают, что это поможет сэкономить бюджет россиян. По их заверениям, люди будут оплачивать текущий ремонт лишь когда назреет такая необходимость. Кроме того, жильцы сами будут определять необходимую сумму. Таким образом инициаторы нового проекта предлагают сделать сам процесс оплаты такого вида работ более прозрачным и понятным.

В документации к законопроекту указано, что в обязанности управляющих компаний вменят необходимость ежегодно составлять программу текущего ремонта и согласовывать ее с жильцами, узнали «Известия». Найти же всю информацию о расходовании полученных средств можно будет на сайте государственной информационной системы ЖКХ.

— На данный момент до 50% платежа за содержание жилья формально идет на текущий ремонт, но невозможно узнать, на что именно тратятся эти средства, — в пояснительной записке уточняют авторы законопроекта.

Новый законопроект позволит потребителям коммунальных услуг отслеживать расходование собственных средств и позволит не довести ситуация до дорогостоящего капремонта. Пока не назреет необходимость текущего ремонта, такой строки в квитанции не будет.

Выдвигая новый законопроект на рассмотрение Госдумы, его авторы опираются на Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ РФ на период до 2030 года. В документе четко обозначена задачи по совершенствованию моделей ценообразования в сфере управления жильем.

Добавим, в этом году новосибирцев предупредили, что в их квитанции по ЖКХ добавят услугу по созданию и содержанию контейнерных площадок. Если законотворцы не передумают, то новая строка появиться в платежках уже 1 сентября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в региональный закон о капремонте № 360 предложено внести изменения. Корректировки вынесены на рассмотрение сессии депутатов седьмого созыва, которая пройдет на этой неделе. В частности, МинЖКХ предлагает ввести в регионе дифференцированные минимальные тарифы на капремонт для домов с лифтами.