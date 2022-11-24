В Казахстане может появиться филиал НГУ

По данным пресс-службы вуза, создание филиала НГУ и физмат школы в Казахстане рассматривается как проект по тиражированию образовательной и научной модели, предполагающей формирование системы непрерывного обучения «школа – университет – наука и высокотехнологичный бизнес».

В настоящее время уже разработана карта проекта вплоть до 31 августа следующего года, получено согласие о сотрудничестве со стороны Министерства науки и высшего образования РФ, Казахского национального университета имени аль-Фараби в лице ректора Жансейта Туймебаева, а также министра Науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбека.

Дальнейшее решение о создании филиала будет приниматься на Подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки, созданной в соответствии с решением 21-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

— Несомненными преимуществами Новосибирского госуниверситета с точки зрения создания филиала являются крепкие и многолетние научные, образовательные и культурные связи НГУ с ведущими вузами Республики, а также мощная диаспора выпускников-казахстанцев НГУ, которая готова оказать поддержку в организации деятельности филиала, — прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Предварительный список специальностей, которые могут быть открыты на базе КазНУ имени аль-Фараби, составлен на основе результатов круглого стола с казахстанскими компаниями и опроса свыше 1 600 школьников. Приоритетными стали семь специальностей бакалавриата и специалитета (включая специальности «Геофизика в нефтепромысловом и горном деле», «Deep Robotics», «Системное программирование»), а также 15 специальностей магистратуры (в т.ч. специальности «Моделирование нефтегазовых систем», «Биоинформатика. Алгоритмы и анализ больших биологических данных», «Космическое и специальное приборостроение», «Ядерная медицина»). В дальнейшем при обсуждении сторон этот список может претерпеть изменения.

Ранее редакция сообщала, что В НГУ планируют открыть новое медицинское направление.

Фото с сайта НГУ