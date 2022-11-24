Рекламодателям

В Казахстане может появиться филиал НГУ

  • 24/11/2022, 15:00
Автор:
В Казахстане может появиться филиал НГУ
Уже разработана карта проекта вплоть до 31 августа следующего года, получено согласие о сотрудничестве со стороны Министерства науки и высшего образования РФ, Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также министра Науки и высшего образования Республики Казахстан.

По данным пресс-службы вуза, создание филиала НГУ и физмат школы в Казахстане рассматривается как проект по тиражированию образовательной и научной модели, предполагающей формирование системы непрерывного обучения «школа – университет – наука и высокотехнологичный бизнес».

В настоящее время уже разработана карта проекта вплоть до 31 августа следующего года, получено согласие о сотрудничестве со стороны Министерства науки и высшего образования РФ, Казахского национального университета имени аль-Фараби в лице ректора Жансейта Туймебаева, а также министра Науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбека.

Дальнейшее решение о создании филиала будет приниматься на Подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки, созданной в соответствии с решением 21-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

— Несомненными преимуществами Новосибирского госуниверситета с точки зрения создания филиала являются крепкие и многолетние научные, образовательные и культурные связи НГУ с ведущими вузами Республики, а также мощная диаспора выпускников-казахстанцев НГУ, которая готова оказать поддержку в организации деятельности филиала, — прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Предварительный список специальностей, которые могут быть открыты на базе КазНУ имени аль-Фараби, составлен на основе результатов круглого стола с казахстанскими компаниями и опроса свыше 1 600 школьников. Приоритетными стали семь специальностей бакалавриата и специалитета (включая специальности «Геофизика в нефтепромысловом и горном деле», «Deep Robotics», «Системное программирование»), а также 15 специальностей магистратуры (в т.ч. специальности «Моделирование нефтегазовых систем», «Биоинформатика. Алгоритмы и анализ больших биологических данных», «Космическое и специальное приборостроение», «Ядерная медицина»). В дальнейшем при обсуждении сторон этот список может претерпеть изменения.

Ранее редакция сообщала, что В НГУ планируют открыть новое медицинское направление.

Фото с сайта НГУ

446

Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск Казахстан

Теги : филиал НГУ в Казахстане образование НГУ


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
дорожная техника

Мэрию Новосибирска обязали приобрести почти 700 единиц новой дорожной техники

Ранее город планировал закупать по 20-30 единиц в течение трех лет.
Читать статью >>
Фабрика научного кино

Фабрику научного кино в Новосибирске планируют запустить в 2025 году

Ориентировочный объем инвестиций в ее создание — около 150 млн рублей.
Читать статью >>
конфликт в школе

В мэрии Новосибирска в 2022 году на контроле было более 70 школьных конфликтов

Курировать такие ситуации теперь будет единая служба примирения.
Читать статью >>
рынок труда

Рынок труда Сибири ищет кадры

В регионах округа продолжает сокращаться безработица и растет спрос на сотрудников для промышленности и крупных инвестпроектов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

Мэрию Новосибирска обязали приобрести почти 700 единиц новой дорожной техники

24/11/2022, 17:05

Фабрику научного кино в Новосибирске планируют запустить в 2025 году

24/11/2022, 16:29

В мэрии Новосибирска в 2022 году на контроле было более 70 школьных конфликтов

24/11/2022, 16:17

В Новосибирске вступил в силу приговор совладельцу Traveler’s coffee, создавшему преступную группу

24/11/2022, 15:43
Популярное

Реагируя на стресс, россияне в четыре раза чаще стали приобретать парфюм с феромонами

24/11/2022, 17:08

В кукурузе из Узбекистана обнаружили парализующий яд

24/11/2022, 14:57

Как избежать кошмаров: советы психологов

24/11/2022, 10:19
Новости компаний

ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

24/11/2022, 14:24

Бизнес на связи: «Ростелеком» в Новосибирске подключает Виртуальную АТС со скидкой 50%

24/11/2022, 13:37

Единственный в России производитель вакцины от гепатита А нарастит производство

24/11/2022, 13:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска