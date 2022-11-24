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Рынок труда Сибири ищет кадры

  • 24/11/2022, 15:32
рынок труда
В регионах округа продолжает сокращаться безработица и растет спрос на сотрудников для промышленности и крупных инвестпроектов.

Предприятия заговорили о целевом наборе

— Структура и востребованность на рынке труда в регионе не меняется. Самые востребованные специалисты — это врачи, учителя, инженеры и так далее, — отмечает Владимир Машанов, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области. — Не наблюдается также и рост обращений граждан за содействием в трудоустройстве. На сегодняшний день в центры занятости области обратились за трудоустройством более 63 тыс. граждан — на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом 71% обратившихся уже трудоустроены. Общий уровень безработицы оставляет 0,9%.

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Также по словам Машанова, в регионе не наблюдается рост количества работодателей, которые планируют сокращать персонал. Всего за 2022 год было сокращено 2 тыс. человек, это 0,2% от общего количества работающих.

— На данный момент в связи с частичной мобилизацией в регионе требуется около 1,5 тыс. человек на промышленные предприятия, — говорит чиновник. — Речь идет как о тех, кто нужен заводам на данный момент, а также тех, в ком будет потребность в ближайшей перспективе. Больше половины этих вакансий уже замещается при помощи программ центра занятости. Поэтому на данный момент острой нехватки кадров из-за частичной мобилизации нет. При этом предприятия сейчас охотно заговорили о целевом наборе.

Традиционный дефицит кадров наблюдается в сфере сельского хозяйства. Как на ситуацию повлияла частичная мобилизация еще предстоит оценить.

На инвестпроекты не хватает сотрудников

Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края, также говорит о низком уровне безработицы в регионе — 0,7%. По его словам, это связано с количеством вакансий. На данный момент в крае 56,5 тыс. предложений, 63% из них — инженерные, технические и рабочие специальности.

— Потребность складывается из-за того, что у нас в крае очень развита промышленность и много инвестиционных проектов. Сейчас идет большая работа во кадровому укомплектованию в «Роснефть» и «РН-Ванкор». Там потребность колоссальная — 4 тыс. в одном и 7 тыс. вакансий в другом. Вызов перед службой занятости и перед экономикой региона стоит достаточно серьезный, — подчеркивает Сергей Селюнин.

По его оценке, укомплектовать этот запрос уже имеющимися в крае ресурсами, не получится, поэтому регион пытается решить проблему с помощью федеральных программ.

Что касается последствий частичной мобилизацией для предприятий, то ее последствием стало появление 313 вакансий. Часть из них уже закрыто, в том числе за счет профессиональной переподготовки граждан.

— Существенную помощь оказывает и нацпроект «Демография». Благодаря проекту в крае 4 тыс. человек прошли профессиональное переобучения. Сейчас мы делаем акцент на подготовке кадров для промышленных предприятий, — отмечает Селюнин.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт. 

Фото с пресс-конференции ТАСС

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск Красноярск

Теги : Частичная мобилизация рынок труда кадры для промышленности


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