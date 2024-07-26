Новосибирский дворник ворует алкоголь из-за низкой зарплаты

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» поймали в магазине на улице Титова дворника, который ранее неоднократно задерживался за кражи.

Взяв с витрины бутылку горькой настойки, он прошел к выходу, но был задержан бойцами ГБР.

— Как выяснилось, только этим экипажем мужчина в этом году задерживается, как минимум, в пятый раз, а предыдущее задержание было — пару дней назад, — говорится в сообщении «Гвардии».

О себе задержанный рассказал, что ему 53 года, работает дворником и живет в общежитии в квартале от магазина. Ворует он только крепкие спиртные напитки, на пиво и закуски не разменивается.

— Причиной своего поведения называет маленькую зарплату, которой ему катастрофически не хватает на ежедневные возлияния, — отмечает он.

Отняв бутылки, гвардейцы отпустили задержанного. Решение было принято руководством супермаркета.

— Ведь все его предыдущие задержания и сдачи в полицию результата не принесли — Борис Леонидович как воровал, так и ворует, — поясняется в сообщении.

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