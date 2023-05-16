В Кемерово открылся «Квартал юстиции»

В Кемерово состоялось открытие комплекса административных зданий «Квартал юстиции», говорится на официальном сайте Минюста РФ.

Как сообщили в ведомстве, здесь будут расположены Государственное юридическое бюро области, офисы территориального управления Минюста России и подведомственное министерству судебно-экспертное учреждение – самая современная экспертная лаборатория в стране.

Кроме того, на территории комплекса открылось региональное отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», где участники СВО и их семьи смогут получить всю необходимую юридическую и психологическую поддержку, проконсультироваться по наиболее значимым социальным и правовым вопросам.

— Здесь сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель региона в удобном для себя формате, — отметил министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

В ведомстве рассказали, что в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие памятника генерал-губернатору Сибири Михаилу Сперанскому. В «Квартале юстиции» в честь Сперанского открыта экспозиция «Дом-музей М.М. Сперанского» и обустроен сквер.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев и аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы предложили открыть железнодорожный маршрут до Кемерова.