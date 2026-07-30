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Общество

Энтеровирус в лагере под Новосибирском подтвердили официально

Автор: Артем Рязанов

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Инфекцию завезли в лагерь извне, и заболевших детей отправили по домам

Лабораторные анализы отдыхающих в детском лагере «Чкаловец» (Искитимский район) дали положительный результат на энтеровирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

Сейчас ведомство завершает эпидемиологическое расследование. Уже установлено: источником заражения стал один из прибывших детей — вирус попал в лагерь извне, а не возник внутри из-за нарушений санитарных норм. Тем не менее, в рамках проверки специалисты взяли пробы питьевой воды, продуктов, воды из открытого водоёма, а также смывы с поверхностей в пищеблоке и образцы дезинфицирующих растворов. Результаты этих исследований позволят окончательно исключить другие версии.

Все дети, контактировавшие с заболевшим, отправлены на домашнее наблюдение. Их здоровье теперь контролируют врачи по месту жительства — это стандартная процедура, чтобы вовремя выявить возможные новые случаи и прервать цепочку распространения инфекции.

Напомним, о первых случаях заболевания в «Чкаловце» стало известно накануне. Тогда Роспотребнадзор принял превентивное решение досрочно остановить смену и вывезти детей из группы риска. Сейчас ситуация находится под полным контролем ведомства, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ранее редакция сообщала о том, что Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Роспотребнадзор здоровье детей заражение детский лагерь

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