«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска

Руководители предприятий торговли и общепита в самый разгар предновогодних хлопот получили письма от областного Минпромторга с рекомендациями усилить контроль за состоянием сотрудников. Документ имеется в распоряжении редакции.

— По данным управления Роспотребнадзора, в Новосибирской области отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости с тенденцией к росту, —говорится в документе.

Роспотребнадзор рекомендовал предпринимателям измерять температуру сотрудникам перед допуском их на рабочее место и в течение рабочего дня. Если у людей будет выявлена повышенная температура или признаки инфекционного заболевания, они должны быть отстранены от работы. В списке рекомендаций — проведение иммунизации, масочный режим, а также увеличение кратности обработки и уборки помещений.

Участник рынка HoReCa не исключил, что ранняя волна заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая наблюдается в этом году, может сорвать заказанные корпоративы.

— К примеру, у нас на этой неделе уже появилась одна вакансия. Причем бронь компания сделала еще в сентябре. Заказчик сообщил, что около половины сотрудников — на больничных, — отметил собеседник редакции.

По его словам, сейчас найти замену довольно сложно, для привлечения клиентов придется снижать цену.

В магазинах пока особого спада покупателей не наблюдается.

— В минувшие выходные людей было довольно много по нынешним временам. Многие ищут подарки себе и близким. При этом мы наблюдаем, что часть покупателей ходят в масках, — рассказала Infopro54 продавец одного из магазинов ТЦ «МЕГА».

По данным управления Роспотребнадзора, за 50-ю неделю 2025 года (с 8 по 14 декабря) в Новосибирской области зарегистрированы 40 774 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), среди которых 723 случая заболевания гриппом. Из общего числа заболевших 21 491 — дети до 14 лет.

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Новосибирской области распространяется вирус гриппа A(H3N2), также называемый гонконгским гриппом. Он известен тем, что может вызывать серьезные осложнения и наиболее опасен для пожилых людей, детей, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В больницах Новосибирской области усилили противоэпидемические меры. Пациентов и сотрудников попросили носить маски, измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками. В поликлиниках открылись кабинеты неотложной помощи для взрослых и детей с признаками респираторных заболеваний.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска скупают подорожавшие тесты для диагностики гриппа и ковида.