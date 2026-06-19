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Общество

Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

Автор: Артем Рязанов

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Вирус представляет серьёзную угрозу для растений семейства паслёновых: из‑за него потери урожая могут достигать 80 %

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили карантинный вирус в трёх партиях импортных томатов. В ходе лабораторных исследований, проведённых 16–17 июня, в продукции общим весом 52 тонны был идентифицирован вирус ToBRFV (вирус коричневой морщинистости плодов томатов).

Заражённые помидоры поступили из Казахстана и Узбекистана; их планировали реализовать в Новосибирской области и Москве. Информацию о выявлении патогена направили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

Вирус не опасен для человека, но представляет серьёзную угрозу для растений семейства паслёновых: из‑за него потери урожая могут достигать 80 %. ToBRFV передаётся через физический контакт (в том числе при использовании загрязнённых инструментов), посадочный и прививочный материал, а также сохраняется в семенах, растительных отходах и заражённом грунте в течение многих месяцев. При этом стандартные методы обеззараживания семян зачастую неэффективны, поскольку вирус локализуется в семенной оболочке и эндосперме.

Своевременное выявление заражённой плодоовощной продукции позволяет оперативно локализовать угрозу и предотвратить масштабное распространение инфекции, снижая риск значительного экономического ущерба.

Ранее редакция сообщала о том, что Россия вводит ограничения на поставки.

Источник фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : томаты Поставка вирус

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Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

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Автор: Юлия Данилова

Новосибирский театр «Красный факел» официально завершил 106-й театральный сезон. Финальным событием репертуарного года стал показ музыкального спектакля «Великий Гэтсби» (18+) на Большой сцене, после которого состоялась церемония вручения ежегодных премий художественного совета театра.

Завершившийся сезон в театре называют одним из самых насыщенных за последние годы. В течение года коллектив представил новые постановки, участвовал в фестивалях и гастрольных проектах, а также реализовал несколько масштабных творческих инициатив.

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Нейросеть учат ловить самокатчиков на перекрестке в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске в пилотном режиме заработала система автоматического выявления нарушений ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Решение связано с резким ростом числа инцидентов: если за весь прошлый сезон Госавтоинспекция по Новосибирской области зафиксировала 1300 нарушений, связанных с СИМ, то только за неполный май текущего года выявлено уже 550 случаев.

Как отмечает ЦОДД Новосибирской области, чаще всего пользователи электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и электроскейтбордов нарушают правила пересечения пешеходных переходов — в частности, не спешиваются, как того требуют ПДД.

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Депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Депутат Государственной думы РФ Нина Останина направила обращение к председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой организовать проверку деятельности рынка «Мандарин» (он же «ЕврАзия‑Сибирь») в посёлке Крупской Новосибирской области.

В обращении указаны сведения о несоблюдении требований миграционного законодательства лицами, которые ведут торговую деятельность на территории рынка. Кроме того, отмечается, что, несмотря на проведённые правоохранительными органами рейды и проверки, на рынке продолжаются беспорядки с участием мигрантов.

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Все камеры фотовидеофиксации в Новосибирске обещают узаконить в 2027 году

Автор: Юлия Данилова

По данным на середину июня 2026 года в Новосибирске утверждено 222 проекта организации дорожного движения (ПОДД). Из них 197 работают совместно с комплексами фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов. Он напомнил, что в 2023 году в городе было согласовано и запущено в работу 6 проектов, в 2024 — 4, в 2025 — 77, а в 2026 — уже 135.

— В настоящий момент у нас заключены контракты на разработку в 2026 году 341 ПОДД, в том числе, 32 проекта для размещения комплексов фотовидеофиксации. За 2026 год в целом планируется ввести 378 ПОДД, в том числе 151 с фотовидеофиксацией. Остаток по судебным решениям на начало 2027 года составит 341 проект, которые мэрия намерена утвердить в следующем году, — отметил чиновник.

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Летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы

Автор: Юлия Данилова

В сезоне 2025-2026 годов в городе было 19 площадок под временное хранение снега, плюс работал полигон на Малыгина, 24 и снегоплавильная станция в формате ГЧП.

— Аномальные осадки, выпавшие минувшей зимой, показали, что существующих снегоотвалов, в том числе, в формате логистики недостаточно. Их необходимо более равномерно распределять по районам, — отметил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.

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Роскошь и психотерапия: новосибирцам рассказали почему нужен театральный дресс-код

Уместны ли какие-либо ограничения в одежде там, где начинается отдых? Должен ли театр диктовать, что надеть, или это пережиток прошлого, мешающий демократичности искусства? Как утверждает директор Института культуры и молодежной политики Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Капустина, театральный дресс-код нужен, в первую очередь, самому зрителю.

Эксперты и культурологи сходятся в одном: одежда — это всегда код. Вне зависимости от наших желаний, костюм транслирует социальный статус, эстетический вкус и даже эмоциональный настрой человека. Вопрос не в том, существует ли дресс-код, а в том, осознаем ли мы его.

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Общество

Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

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