Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили карантинный вирус в трёх партиях импортных томатов. В ходе лабораторных исследований, проведённых 16–17 июня, в продукции общим весом 52 тонны был идентифицирован вирус ToBRFV (вирус коричневой морщинистости плодов томатов).

Заражённые помидоры поступили из Казахстана и Узбекистана; их планировали реализовать в Новосибирской области и Москве. Информацию о выявлении патогена направили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

Вирус не опасен для человека, но представляет серьёзную угрозу для растений семейства паслёновых: из‑за него потери урожая могут достигать 80 %. ToBRFV передаётся через физический контакт (в том числе при использовании загрязнённых инструментов), посадочный и прививочный материал, а также сохраняется в семенах, растительных отходах и заражённом грунте в течение многих месяцев. При этом стандартные методы обеззараживания семян зачастую неэффективны, поскольку вирус локализуется в семенной оболочке и эндосперме.

Своевременное выявление заражённой плодоовощной продукции позволяет оперативно локализовать угрозу и предотвратить масштабное распространение инфекции, снижая риск значительного экономического ущерба.

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