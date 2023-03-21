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В Кузбассе планируют измененить стратегию развития курорта «Шерегеш»

  • 21/03/2023, 16:27
Автор:
изменения стратегии курорта Шерегеш
Общий объем инвестиций по соглашениям до 2035 года вырос до 180 млрд рублей.

Правительство Кузбасса подготовило изменения в стратегию развития курорта «Шерегеш», которая была разработана в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

— Глобальные мировые события в последние три года существенно повлияли на развитие туристической отрасли, что повысило спрос на СТК «Шерегеш» как среди туристов, так и инвесторов. С учетом этого по ряду позиций были пересмотрены объемы вложений и темпы строительства, — уточняется в сообщении.

Основным катализатором для привлечения инвесторов в «Шерегеш» стал процесс подготовки к созданию в Таштагольском районе и Междуреченске особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Среди основных показателей, которые скорректированы и актуализированы:

  • оценка посещаемости и потенциал увеличения турпотока;
  • туристическая инфраструктура с учетом всех подписанных соглашений;
  • обеспечивающая инфраструктура с учетом программы СЭР Кузбасса до 2024 года, а также с учетом планов новых инвесторов при строительстве инженерных и туристических объектов;
  • определение способа управления ОЭЗ «Шерегеш».

За прошедшее время заключены соглашения по 11 инвестиционным проектам, часть из которых уже реализуется. Общий объем инвестиций по соглашениям до 2035 года составлял 150 млрд рублей. После актуализации стратегии сумма инвестиций из внебюджетных источников составила 181,5 млрд рублей до 2035 года с учетом строительства аэропорта в Шерегеше.

В «Шерегеше» к 2035 году предполагается увеличение количества спальных мест с 11,5 тыс. до 47,3 тыс., что позволит обеспечить 3,4 млн посещений в год. Протяженность трасс возрастет почти в четыре раза  с 56 км до 200 км, количество подъемников  в два раза, объектов питания  почти в пять раз.
Особое внимание в стратегии уделяется развитию медицинской инфраструктуры СТК, его транспортной доступности, надежности электро- и водоснабжения.

 В целом реализация стратегии развития СТК «Шерегеш» рассчитана на три этапа: 2020  2025 годы  строительство базовой инфраструктуры; 2026–3030 годы начало значимого роста турпотока; 2031–2035 годы  интенсивный рост турпотока и инфраструктуры индустрии гостеприимства,  говорится в сообщении правительства региона.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Иркутской области завели дело о незаконном потреблении электричества криптофермой.

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм Инвестиции

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : Особая экономическая зона курорт Шерегеш Инвестиции в туризм


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