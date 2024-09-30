В Ленинском районе из-за аварии без тепла остались 76 домов

Этой ночью в Новосибирске из-за аварии произошло отключение отопления на 84 объектах, 76 из них расположены в Ленинском районе, по 4 в Октябрьском и Железнодорожном. Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве.

— У нас было подключено 94.24% домов, но в ночь произошла авария в Ленинском районе. Сейчас отключено 76 домов, так что мы немного откатили обратно, —добавил он.

Кудрявцев пояснил, что сегодня до 20.00 аварию планируется устранить.

Сегодня официально город должен завершить разворот отопительной системы в жилом секторе.

На оперативном совещании также выяснилось, что без тепла до сих пор сидят жители военного городка в Коченево.

— Мы ранее обещали командиру гвардейской бригады, что в этом году в военном городке с отоплением все будет нормально. Как обстоит ситуация на сегодняшний день, —поинтересовался губернатор Андрей Травников у и.о. министра ЖКХ Евгения Назарова.

По словам Назарова, строительство новой котельной в военном городке завершено на 98%. Сейчас идет ее благоустройство. До 19 октября начнется пусконаладка, которая будет идти до 1 ноября. Срок окончания работ — до 10 ноября.

— Сегодня Минобороны запускает старую котельную и обещают подать тепло в домах. С ее запуском задержка, так как у Минобороны были проблемы с финансированием, —пояснил Назаров.

Губернатор поручил чиновнику пройти по домам жителей военного городка и проверить батареи.

Ранее редакция сообщала о том, что возникли сложности с подключением к теплу жителей Первомайского района.