В Левобережье обнаружили «волшебные» избушки

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина направила в прокуратуру обращение с целью проверки ведомством таинственного изменения статуса нескольких земельных участков Левобережья, расположенных в зоне будущей транспортной развязки в районе Бугринского моста. Участки, на которых исторически находились избушки частного сектора, ни с того ни с сего вдруг изменили свое назначение на «магазинные». Речь идет об участках на улицах 3-я Ольховская и Бугринский выселок. Об этом рассказал помощник Светланы Каверзиной, координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев по итогам заседания земельной комиссии.

— Предприимчивые дельцы там скупили несколько избушек в зоне расселения перспективной развязки у Бугринского моста и поменяли назначение земли на «магазины», — сообщает Михаил Рязанцев на своей странице в соцсети. — В земельную комиссию с просьбой об изъятии обратились трое заявителей — ООО «Альфа», ООО «СтарИнвест» и ИП Новоселов.

Как показывает история и спутниковые снимки, с одной стороны, криминального ничего в этих сделках нет. Избушки, ранее находившиеся в зоне индивидуальной жилой застройки, добровольно проданы их бывшими хозяевами и снесены новыми. Более того, по новым правилам землепользования данные участки находятся в зоне ИТ-6 — «перспективная дорожная сеть», предусматривающая в том числе и торговые объекты.

— А в чем, собственно, махинация? Какая разница, какой вид использования присвоен участку? — пишет Михаил Рязанцев со ссылкой на градостроительные нормы. — Разница — в условиях мены или цене выкупа. Если бы мэрия согласилась изъять участок, то должна была либо заплатить оценочную стоимость, либо предоставить другой участок с тем же назначением и площадью. А вот кадастровая цена земли со сменой вида использования выросла в 10 раз.

Стоит напомнить, что новые правила землепользования и застройки изначально вызвали немало споров. Депутаты и общественники еще в прошлом году отмечали, в частности, тенденции приоритета строительства жилых объектов в ущерб социальным учреждениям и зеленым зонам. Что касается объектов торговли, то, к примеру, до сих пор не решена ситуация с территорией под предполагаемый сквер Демакова, половина которой была продана частной компании под строительство торгово-досугового центра.