Новосибирская область привлекла в 2018 году 196 млрд рублей инвестиций

В Новосибирской области в 2018 году объём инвестиций в основной капитал достиг 196 млрд рублей, что стало историческим максимумом по привлечению инвестиций в регион, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, согласно инновационному сценарию, в 2019 году инвестиции в основной капитал региона планируется увеличить ещё на 8 млрд рублей и довести до уровня 204 млрд рублей.

— В настоящее время в Новосибирской области реализуется более 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, фармацевтической промышленности, логистики и других отраслях, — отметил Лев Решетников. — Объём заявленных в 2018 году инвестпроектов области составляет свыше 27 млрд рублей. Приток инвесторов в регион, в том числе, обеспечивают формы оказываемой государственной поддержки, в числе которых льготы по налогу на прибыль организаций, инвестиционный налоговый вычет и другие.

Лев Решетников подчеркнул, что экономика Новосибирской области носит не сырьевой характер. В структуре инвестиций региона 20,4% занимают транспортировка и хранение, 12,5% обрабатывающие производства, 11,6% деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 9,5% — деятельность в области информации и связи и, к примеру, лишь чуть более 4% – добыча полезных ископаемых.

В минэкономразвития относят к числу перспективных направлений производство пищевой и перерабатывающей промышленности, инновационной продукции и услуг, новых материалов и технологий, развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры, производство современных строительных материалов и строительных конструкций и другие.

Фото: Юлия Данилова